Sluiting dreigt voor laatste veemarkt van Vlaanderen: “Deze plek is cruciaal voor onze sector”

Heeft Vlaanderen straks geen veemarkt meer? De nieuwe Vlaamse Codex Dierenwelzijn wil vanaf 1 januari 2026 alle fysieke markten verbieden waar dieren verkocht worden. Dat is slecht nieuws voor Agrabel in de Meense deelgemeente Rekkem, de laatste overblijvende veemarkt van Vlaanderen. “Als wij de deuren moeten sluiten, zou dat een erg zware klap voor onze mooie sector zijn.”

Het verhandelen van dieren via een veemarkt is een eeuwenoude traditie. Ons land telt vandaag nog twee fysieke plekken waar handelaars en kopers elkaar kunnen ontmoeten, de dieren met eigen ogen tot in de kleinste details gekeurd worden en een mondeling akkoord met een stevige pint beklonken wordt.

Ciney in de provincie Namen herbergt de grootste veemarkt van Europa, maar ook bij ons komen op dinsdag- en woensdagochtend honderden marchands samen. Het industriegebied LAR in Rekkem is al sinds eind jaren tachtig hét epicentrum voor de rundersector in onze contreien.

Bart Dochy (voorzitter Commissie Landbouw Vlaams parlement, CD&V) en Agrabel-uitbater Raf Lavaert. © Kurt Desplenter

“Hier komen heel veel Oost- en West-Vlaamse handelaars samen, maar we krijgen ook mensen uit Henegouwen en zelfs het Brusselse over de verkoopvloer”, legt eigenaar en uitbater Raf Lavaert (74) uit.

“Wij vormen een essentieel element in de dierhouderij. Wat hier gebeurt, is een doorslaggevend element in de eerlijke prijsvorming binnen de veehandel. Die wordt grotendeels bepaald op basis van de bedragen die hier op tafel komen.”

Eerlijk systeem

CD&V’er Bart Dochy (51), voorzitter van de Commissie voor Landbouw van het Vlaams parlement, burgemeester van Ledegem en zelf ook landbouwer, treedt hem bij. “Rundvee is geen product dat je in bulk kan aankopen. Elk dier heeft zijn unieke eigenschappen en met de nodige vakkennis kan de veehandelaar hier ter plaatse de waarde van een dier inschatten.”

“Het zou absurd zijn dat de veemarkt louter op basis van louter vooringenomenheid verboden wordt, zonder kennis van de praktijk én de onschatbare waarde van deze veemarkt in acht te nemen” – Bart Dochy, voorzitter Commissie Landbouw Vlaams Parlement

“De Vlaamse overheid gaat constant op zoek naar systemen om een eerlijke prijs aan de producent toe te kennen. Wel, deze veemarkt biedt daar het perfecte antwoord op. Vraag en aanbod én kwaliteit worden hier tegenover elkaar afgewogen, door kenners. Eerlijker kan niet.”

Alleen wil de Vlaamse overheid deze werkwijze definitief naar het verleden bannen. De nieuwe Codex Dierenwelzijn, die momenteel door de Vlaamse regering ter advies naar de Raad van State is doorgestuurd, wil vanaf 1 januari 2026 alle fysieke dierenmarkten verbieden. “Waaronder dus ook de veemarkten.”

Een beeld dat na 1 januari 2026 dreigt te verdwijnen: veehandelaren keuren de runderen op de verkoopvloer van Agrabel in Rekkem. © Kurt Desplenter

“Het zou absurd zijn dat dit verboden wordt op basis van louter vooringenomenheid, zonder kennis van de praktijk én de onschatbare waarde van deze veemarkt. Toen de veemarkt in Brugge vier jaar geleden stopte, nam Agrabel die activiteiten over. Deze plek nu ook afschaffen, zou ervoor zorgen dat er alternatieve, ongecontroleerde en illegale circuits zouden ontstaan.”

Dierenwelzijn cruciaal

Op de LAR worden de runderen op een professionele manier verhandeld, benadrukt Raf Lavaert. “In de beste omstandigheden. Er is altijd een bevoegd dierenarts aanwezig en twee keer per maand houdt ook het Federaal Voedselagentschap toezicht. We krijgen amper opmerkingen.”

Jonge veehandelaars Nicolas Degroote en Bert Van Loocke. © Kurt Desplenter

“Deze dieren zijn de kern van ons verhaal, dus bieden we die ook alle comfort. Dierenwelzijn is cruciaal: een rund dat zich niet goed voelt, komt de verkoophal gewoon niet in. Die is trouwens volledig gebetonneerd, geasfalteerd en van antisliplagen voorzien, er zijn boxen met drinkwater en elke koe of stier heeft voldoende ruimte.”

“Na elke sessie volgt nog een erg grondige poetsbeurt. We werken ook zo transparant mogelijk. Onder deur staat voor iedereen open, we hebben niks te verbergen.”

Elektrotoestellen

Nicolas Degroote (34) en Bert Van Loocke (31), jonge veehandelaren uit respectievelijk Sint-Eloois-Winkel (Ledegem) en Aalter, omschrijven de nieuwe Codex als een zwaard van Damocles dat boven hun geliefde sector bengelt.

“Wij kunnen ons niet voorstellen dat we hier niet langer zouden kunnen langskomen. Deze veemarkt is gewoon té belangrijk voor ons vak. Niet enkel voor de prijszetting, maar ook om te voelen wat er leeft in het wereldje. We hebben het gevoel dat Ben Weyts (bevoegd Vlaams minister voor N-VA, red.) ons gewoon met de natte vinger wil sluiten. Zonder kennis ter zake.”

“Ben Weyts is hier meer dan welkom. We zullen hem met plezier op sleeptouw nemen” – Raf Lavaert, eigenaar en uitbater veemarkt Rekkem

Raf Lavaert knikt. “Hij is hier altijd welkom. We zullen hem met plezier een ochtend op sleeptouw nemen. Dan zal hij zijn mening snel bijstellen. Straks onze dieren online (ver)kopen? Dat is gewoon onmogelijk. Dit zijn geen elektrotoestellen, hé.”

Bart Dochy is van plan om er alles aan te doen om de Rekkemse veemarkt een toekomst te geven. “Als deze plek de deuren zou moeten sluiten, is dat een bijzonder zware klap voor een heel mooie sector. Dat moeten we koste wat het kost vermijden.”