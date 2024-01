Rotonde aan Kinepolis Kortrijk opnieuw vrij na boerenprotest, ook actie in Rekkem afgelopen

Boze landbouwers beginnen nu ook in West-Vlaanderen actie te voeren, en dat breidde dinsdag uit naar Kortrijk. De rotonde aan de Kinepolis werd bezet door een 50-tal boeren. De actie begon rustig, maar even later was de kluifrotonde volledig dicht. Dinsdagavond keerde de rust wel weer terug.

“Het is niet één druppel te veel, het is een hoeveelheid druppels te veel.” De landbouwers kreunen onder de steeds strenger wordende regels, door Europa opgelegd. De inkomsten dalen, de uitgaven stijgen en dus trekken de boeren dan ook de straat op.

“Maat is vol”

“Om 9 uur deze voormiddag hebben we de eerste berichtjes verstuurd. Als je ziet dat hier nu 50 tractoren zijn komen opdagen, dan weet je dat het bij iedereen erg hoog zit.” Febe Windels, die actief is in een vleesveebedrijf uit Tiegem, was één van de mensen die de kat de bel aanbond. “Al jaren blijven we schoon op de achtergrond, krijgen we het ene na het andere op ons bord geserveerd en moeten we maar incasseren. Nooit hebben we de mens in de straat lastiggevallen, terwijl veel van onze collega’s aan het kraken waren.”

“We zullen de rotonde aan de Kinepolis, een toegangsweg tot de ring en de E17, bezetten”

“Vandaag is de maat meer dan vol en worden overal in het land blitzacties op poten gezet. Vaak gaat het om boeren die zich onderling organiseren want helaas is er van onze overkoepelende organisaties geen spoor te bekennen. We zullen de rotonde aan de Kinepolis, een toegangsweg tot de ring en de E17, bezetten. Onze collega’s zullen er ook de nacht spenderen totdat ze in colonne zullen vertrekken om de vergaderingen van donderdag bij te wonen. We letten erop dat we zeker de toegangswegen tot het ziekenhuis niet blokkeren, dat wil niemand op zijn of haar geweten hebben.”

Een rotonde vol tractoren aan Expo Kortrijk. © PS

Het water staat bij heel wat landbouwers aan de lippen en de recente CO-hetze duwde enkelen al kopje onder. “Regels, regels en nog eens regels. We hebben geen tijd meer om ons te focussen op de landbouw want we moeten meer en meer regels toepassen.” Voor Kevin De Roeck, eveneens landbouwer, was het dan ook een cruciale zaak dinsdag aanwezig te zijn. “Mensen zeggen vaak nogal spottend dat de landbouw leeft op premies, maar ze zien de keerzijde van de medaille niet. Vaak worden we verplicht om premies te aanvaarden omdat we anders een boete krijgen. Die premies komen natuurlijk aan voorwaarden, die allemaal weer geld kosten. Werken aan verlies is echt geen uitzondering meer geworden.”

“Men straft de boeren voortdurend en laat op hetzelfde moment de achterdeur wagenwijd openstaan”

Ook bij andere betogers klinkt eenzelfde geluid. “Men straft de boeren voortdurend en laat op hetzelfde moment de achterdeur wagenwijd openstaan”, fulmineert een man die liever niet met naam in de krant staat. “Een collega van ons had een kippenbedrijf. Hij moest, vanwege de strengere regels, zijn oude kooien buiten kieperen en nieuwe installeren. Dat was niet alleen een flinke investering, het reduceerde meteen het aantal kippen dat hij kon kweken. Resultaat: de kostprijs van de eieren ging de hoogte in.”

Kapot door regels

“Extra zuur werd het dan toen hij plots moest concurreren tegen spotgoedkope eieren die vanuit Oekraïne werden ingevoerd. De man die ze hier verkocht had nota bene zijn oude kooien overgekocht en kon nu zijn eieren aan spotprijs verkopen. Europa beveelt immers dat producten moeten voldoen aan de regels van het land van oorsprong, niet van bestemming. Wij worden kapot gemaakt door regels, in Oekraïne steekt het allemaal zo nauw niet.”

De betoging verliep met heel wat getoeter, zonder echte incidenten.

Kluifrotonde Rekkem volledig dicht

Nadat boeren dinsdagnamiddag het rondpunt van de Kortrijkse Kinepolis hadden bezet, trokken ze tegen de avond naar Rekkem. Daar voerden ze actie op de kluifrotonde en maakten ze zich klaar om daar te overnachten. De E17 werd een tijdlang voor het verkeer afgesloten. Vooral wie vanuit Moeskroen kwam, kreeg heel wat hinder te verwerken.

Rond 17 uur besloten de landbouwers richting Rekkem te trekken, waar ze hun zinnen op de kluifrotonde hadden gezet. Een zestal voertuigen nam het voortouw en slaagde erin het punt in te palmen, in afwachting van de komst van de rest van de colonne. Gelet op het uur zorgde hun aanwezigheid voor heel wat verkeershinder. Wie vanuit Rekkem richting E17 of Moeskroen wilde, kon initieel enkel richting Frankrijk de autosnelweg oprijden. Later op de avond werd de Geallieerdenlaan volledig afgesloten en werd al het doorgaande verkeer via Aalbeke afgeleid. Wie dan weer uit Moeskroen kwam, kwam dan weer in een monsterfile terecht. De politie van Moeskroen kampte met een tekort aan actieve eenheden, waardoor de Geallieerdenlaan zich in geen tijd tot een enorme verkeersknoop ontpopte. Automobilisten moesten vaak meer dan een half uur aanschuiven om de autosnelweg te bereiken.

Er is geen doorkomen aan in Rekkem. © CLL

Waar het initiële plan was om tijdelijk in Rekkem actie te voeren en zo terug naar Kortrijk te keren, werd dat plan in de loop van de avond aangepast. De boeren besloten op de kluifrotonde te blijven en daar te overnachten. De politie kon weinig anders dan de rotonde volledig af te sluiten. Terwijl de vloot met tractoren zich vanuit Kortrijk naar Rekkem begaf, werd de E17 in de richting van Frankrijk afgesloten. Al het verkeer werd via de wisselaar van Aalbeke omgeleid. Ook dat bracht heel wat hinder met zich mee.

De sector voert actie tegen wat ze een falend boetebeleid noemen. “Als landbouwer kunnen we op dit moment enkel nog kiezen tussen het betalen van boetes of meer investeren dan we verdienen, om aan de regels te kunnen voldoen”, klonk het op de barricades.

Ondertussen is de kluifrotonde in Rekkem volledig dicht. Verkeer uit Rekkem moet de E17 op in de richting van Frankrijk en omkeren in Neuville en Ferrain. Verkeer uit Moeskroen moet de E17 op richting Kortrijk en daar de wisselaar nemen om ommekeer te maken. De verkeershinder is indrukwekkend, maar hulpdiensten krijgen wel de vrije doorgang van de betogers. Ondertussen is ook de E17 in Aalbeke dicht. Alle verkeer wordt afgeleid.



Dinsdagavond keerde de rust zowel in Kortrijk als in Rekkem weer terug.