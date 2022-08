Robotlandbouw breekt stilaan door: onderzoeks- en innovatiecentrum Inagro stelt nieuwste snufjes voor

Landbouwers roepen nog vaak het clichébeeld van iemand in blauwe kiel, een riek onder de arm en een paar ronkende tractoren in de achtergrond op. Volledig achterhaald, want anno 2022 barst de landbouwsector van de innovaties. Zelfzaaiende robots die ook onkruid wieden en bemesten zijn al even geen utopie meer. Het onderzoeks- en innovatiecentrum Inagro en VLAM lanceren daarom een campagne rond duurzaamheid en innovatie. Een demonstratie van de nieuwste snufjes zette die extra in de verf.

Een gloednieuw systeem waarbij iedere sproeikop afzonderlijk aangestuurd kan worden of een drone die boven een veld vol aardappelen of aardbeien opstijgt. Die neemt een reeks foto’s en stuurt de data naar een zelfrijdende tractor die klaarstaat om de grond tot op twee centimeter nauwkeurig te bemesten, GPS-gestuurd. Geen verre toekomstmuziek, want steeds meer landbouwers gaan reeds digislim te werk. Ongeveer de helft van de Vlaamse landbouwers werkt vandaag volgens het principe van precisielandbouw en een derde van de tractoren is al uitgerust met zeer nauwkeurige GPS-technologie.

“Duurzaamheid en innovatie gaan in de landbouwsector hand in hand. Onderzoek wijst uit dat ongeveer zestig procent van de mensen weet dat er in Vlaanderen op een duurzame manier aan landbouw wordt gedaan, maar amper weet hoe dat effectief ook gebeurt. Daar willen we met een campagne verandering in brengen”, stellen Katrien De Nul van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en Eva Ampe van Inagro.

Handenvrij telen

Robotica in de landbouwwereld raakt steeds vertrouwder. Bij Inagro in Beitem bij Roeselare werden enkele nieuwigheden voorgesteld. In samenwerking met ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, red.) toonden twee zelfrijdende robots hun kunnen.



Het gaat om de Robotti, een op diesel werkend voertuig, en de elektrisch aangedreven CIMAT-robot. “Met deze robots is straks veel minder tot zelfs geen menselijke tussenkomst vereist. Arbeidskrachtenbesparend en erg efficiënt. Zo willen we volgend jaar met de CIMAT een hectare aardappelen volledig handenvrij telen. Enkel bij het rooien zullen we nog menselijke handenarbeid nodig hebben.”

Vandaag gaat het om prototypes. “Deze robots zijn nog niet op de markt te vinden, al is dat een kwestie van tijd. Onze landbouwers beseffen meer dan wie ook dat innoveren een noodzaak is. Vaak zijn het stevige investeringen, maar uiteindelijk gebruik je tot tachtig procent minder gewasbeschermingsmiddelen en bemesting.”

Tot 20 miljoen ton broeikasgassen vermijden

Ongeveer de helft van alle Vlaamse landbouwers werkt nu al met precisielandbouw. “Een logische evolutie, want zo bespaar je een pak werk en kosten. Gezond boerenverstand zal altijd belangrijk blijven, maar de combinatie met data zal het rendement per hectare alleen maar doen toenemen. En het is ook beter voor ons milieu, want er wordt zo minder water en mest gebruikt.



Het World Economic Forum becijferde in 2018 dat precisielandbouw 5 tot 20 miljoen ton broeikasgassen zou uitsparen, als tegen 2030 tussen de 15 en de 25 procent van de akkerbouwbedrijven de technologie toepast. De opbrengst zou met 300 miljoen ton stijgen en de kosten voor de landbouwers met 100 miljoen dollar dalen.