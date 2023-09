Robin en Patricia maken al 25 jaar lang wijn op ‘Den Eik’: “Hele proces doen we zelf”

Voor een goed glas wijn hoef je niet de landsgrenzen over. Zelfs in de eigen gemeente vind je een van de oudste wijnboeren van de regio. Wevelgemnaars Patricia en Robin maken al 25 jaar lang hun ‘Kleine Bubbeltjes’, mousserende wijnen van druiven die ze kweken in Wevelgem en Normandië. Het hele proces, van plukken tot kurken, doen ze zelf.

Patricia Courselle (58) en Robin Taillieu (65) praten vol passie over hun wijngaarden, het proces om wijn te maken en natuurlijk het resultaat dat sprankelend in het champagneglas ligt te wachten. Klaar om geproefd te worden. Ze zijn terecht trots, hun mousserende wijnen vallen in de smaak bij de bezoekers die een uitvoerige uitleg krijgen vooraleer ze van de godendrank mogen proeven. En dat allemaal om de hoek, meer bepaald op de Kloefhoek.

“Hoe begint zoiets…”, herhaalt Robin de vraag. “Thuis maakte mijn vader al wijn van rabarber, maar die was veel te straf! We hielden wel van een glaasje wijn, vandaar wellicht dat ik me inschreef voor een cursus voor beginners. Op 1 mei 1990 kon je op het tuinhobbysalon inschrijven voor die cursus bij de wijnmakersgilde in Lauwe. In 1993 zijn we dan begonnen, aanvankelijk met aangekochte druiven maar al snel besloten we om zelf wijnstokken aan te planten.”

1.200 flessen

Die stokken werden in 1993 in de tuin aangeplant, in 1996 volgde de eerste pluk. Zo’n drie jaar later mochten gasten hun eerste wijntjes proeven. Ondertussen hadden Patricia en Robin de smaak te pakken. Naast het containerpark in Gullegem kochten ze een stukje grond van 1.500 vierkante meter, daar plantten ze nog eens driehonderd stokken naast de tweehonderd die ze in de omgeving van hun woning in de Korte Veldstraat hebben staan. Wijngaard-den-eik was geboren.

“Onze zoon Wouter had in de kleuterklas een eikel geplant en kwam thuis met een mini-plantje”, vertelt Patricia. “Dat hebben we in de wijngaard aan het containerpark geplant, het plantje werd een mooie eik. Vandaar de naam.”

Bewust kleinschalig

Een tweede uitbreiding van de wijngaard volgde niet veel later. “Zoals zovelen week een deel van mijn familie in de jaren ’50 uit naar Normandië”, aldus Robin. “Meer bepaald naar Emanville. We gingen er vaak op vakantie en konden er later een stuk grond kopen van anderhalve hectare waar we nu 750 wijnstokken hebben staan. Alles samen dus 1.250 stokken, goed voor een jaarlijkse productie van 1.000 tot 1.200 flessen.”

“We houden het bewust kleinschalig, we hebben het volledig proces zelf in handen. Zowel het werk in de wijngaard als het maken van de wijn. Van druif tot fles. Dat betekent dat we vaak heen en weer reizen. In het drukke seizoen is dat afwisselend een week Normandië, een week Wevelgem. Voor de pluk krijgen we hier hulp van onze kinderen, in Frankrijk krijgen we steun van onze Franse neven en nichten.”

Zoals Champagne

Eens geplukt worden alle druiven in België verzameld. In het tuinhuis gebeurt de wonderlijke transformatie van druif naar wijn. “Daar gaat wel wat tijd en werk over”, vervolgt Robin. “Eerst maken we witte of rosé wijn. Na de persing gaat die zes maanden op vat. Dan volgt een tweede gisting op fles, er wordt suiker en gist toegevoegd die zorgt voor de bubbeltjes. Daarna gaan ze in de pupiter waar ze gedegorgeerd worden. Dat brengt de afgestorven gist naar boven die wordt verwijderd. Daarna worden ze gekurkt en na enkele weken zijn ze klaar voor consumptie.”

Mousserende wijnen

In het assortiment steken drie mousserende wijnen. Genaamd naar de kleinkinderen, maar zeker ook verwijzend naar het sprankelende vocht: de kleine bubbeltjes. “We werken volledig zoals bij champagne”, legt Robin uit.

“We gebruiken de klassieke champagne druiven: Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier. We gebruiken dezelfde gist en dezelfde kurken. Maar de naam mogen we vanzelfsprekend niet gebruiken. Onze wijnen worden dan ook mousserende wijnen genoemd. Of ze even lekker zijn laat ik aan de klanten over, wij zijn alvast heel tevreden.”

Naast de standaard fles die 13 euro kost, is ook de Chardonnay en de rosé te koop. Die kosten 14 euro. Ze zijn te koop bij Patricia en Robin in de Korte Veldstraat of in de winkels van Mariënstede. Het is mogelijk de wijngaard te bezoeken, met een uitleg hoe de wijn wordt gemaakt. Er is ook een degustatie begrepen in het bezoek dat 8 euro per persoon kost. Groepen tussen tien en twintig personen zijn welkom.