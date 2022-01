REO-veiling in Roeselare boekt recordomzet van 219 miljoen euro

De REO-veiling boekte in 2021 een recordomzet van 219 miljoen. Toch roept directeur Paul Demyttenaere alle betrokkenen op om in 2022 heel alert te zijn. “We zijn heel tevreden over het voorbije jaar, maar moeten rekening houden met enkele donkere wolken zoals de grondstofprijzen en de krapte op de arbeidsmarkt.”

De REO-Veiling haalde in 2020 een omzet van ongeveer 207 miljoen euro, iets minder dan 2019 wat een recordjaar was voor de Roeselaarse veiling. “In 2021 deden we het nog beter met een omzet van ruim 219 euro, een record”, aldus Paul Demyttenaere, directeur van de REO-veiling Opmerkelijk is dat dit record werd gevestigd in een jaar dat er een vijftal procent minder aanvoer van groeten en fruit was. De klant betaalde dus meer voor groenten en fruit.

“In de eerste helft van 2021 was de droge zomer en de daaraan gekoppelde tegenvallende productie voelbaar. Tijdens de tweede jaarhelft zijn we verdronken in de dagelijkse regens. De productie was groot, maar dat zorgde niet voor meer consumptie.” Qua populaire producten is het voorbije jaar weinig veranderd. Tomaat blijft de onbetwiste nummer één met ongeveer 54 miljoen euro van de omzet. “De prei kende een heel sterk jaar waardoor het duidelijk de tweede populairste groente is”, aldus Demyttenaere. Aardbeien, witloof en champignons behoren ook tot de top vijf.

Grotere productiekosten

Ondanks het recordjaar qua omzet maakt Demyttenaere zich zorgen om 2022. “Er hangen toch enkele donderwolken boven de sector. Zo zijn de grondstoffen en de energieprijzen fors gestegen, wat ook de productie van verschillende groeten duurder zal maken.” Demyttenaere wil graag ook een oproep doen naar de overheid. De landbouwers hielden enkele weken geleden nog in Roeselare een actie omdat ze niet akkoord gaan met het vergunningenbeleid.

“We hebben hier een uniek ondernemerschap in onze regio. We beschikken over een uitstekende bodem. Laten we deze troeven niet weggooien met een stroef beleid. Faciliteer het ondernemerschap, want op deze manier verliezen we onze troeven aan het buitenland.”

Jaar vol uitdagingen

De directeur maakt zich ook zorgen omtrent de krapte op de arbeidsmarkt. “Zowel medewerkers zoeken in de veiling als voor op het veld is niet gemakkelijk. Binnen de sector wordt er geïnvesteerd in technologie, maar dan zijn er ook technische profielen nodig. Er is echt een acuut tekort aan competente arbeidskrachten.”

Demyttenaere ziet 2022 als een jaar vol uitdagingen. “Het zal belangrijk zijn dat we de schokken in de markt kunnen temperen en heel alert reageren. Het wordt een uitdaging om het product zo goed mogelijk in de markt te brengen.