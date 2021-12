Recordprijs voor hopscheuten op Reo Veiling Roeselare

De Reo Veiling in Roeselare heeft woensdag opnieuw de eerste Fine Fleur hopscheuten verkocht tegen een recordprijs. De scheuten werden verkocht aan METRO Cash&Carry aan 3.270 euro per kilogram. Vorig jaar was dat nog 2.750 euro per kilogram.

Voor de 29ste keer al leverde de Poperingse instelling voor mensen met een verstandelijke beperking De Lovie de eerste hopscheuten aan. De exclusieve delicatesse werd ook dit jaar voor een recordprijs geveild. De horecagroothandel METRO Cash&Carry plaatste een eerste druk tegen 327 euro voor 100 gram. De groothandel kocht meteen het volledige aanbod van één kilogram op.

Moeilijke start

Door de coronamaatregelen kende De Lovie een moeilijke start van het nieuwe seizoen. “Er werken dagelijks 25 mensen met een verstandelijke beperking op de hoeve waar de hopscheuten geteeld worden. Door de coronamaatregelen zijn er minder mensen aan de slag, en toch dient heel wat werk te gebeuren. Het begin van het nieuwe seizoen was niet eenvoudig, maar de vooruitzichten zijn veelbelovend en de aangevoerde hopscheuten van extra kwaliteit”, zegt Brigitte Dewulf van De Lovie. De Lovie leverde één schaaltje van 250 gram af op de veiling.

Verder voerden ook REO producenten Marc Vandevelde uit Reningelst, Bart Vanbeveren uit Proven en Tomas Boeraeve uit Poperinge Fine Fleur primeurhopscheuten aan op de REO Veiling. Elk leverde één schaaltje met 250 gram hopscheuten af.