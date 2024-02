R34 geblokkeerd door boerenprotest in Torhout: “Verkeersellende dreigt vooral in namiddag”

Door het boerenprotest in Torhout dreigt vrijdag een verkeerschaos in de stad. De R34 is volledig afgesloten tussen de rotondes van twee belangrijke invalswegen naar de stad. Meer dan 200 tractoren staan op straat. Vooral deze middag dreigt heel wat verkeersellende. “Dan moeten 6.000 leerlingen die school lopen in de binnenstad wegraken. Ik vrees veel hinder”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (Cd&V). Er werden wel duidelijk afspraken gemaakt met de landbouwers: het kruispunt van de Aartrijkestraat is vrij voor de medische hulpdiensten van het nabijgelegen ziekenhuis en de brandweer vlakbij.

Eerder deze week waren er al wat kleinere protestacties in Torhout. Zo werd de rotonde aan de Bruggestraat op de R34 gisteren al even bezet. Vandaag gaat het om een veel grotere actie en daardoor dreigt heel wat verkeersellende in de stad. Vanaf 9.30 uur kwamen colonnes met tientallen tractoren vanuit de omliggende gemeenten naar Torhout gereden.

200 tractoren

Een indrukwekkende colonne van ruim 200 tractoren verzamelde zich op de R34, dat is de weg komende van de snelweg E403 rond de stad. De rotonde aan de Bruggestraat is bezet, dat is de rotonde komende vanaf de E403, om verder Torhout binnen te rijden of richting Zedelgem te rijden. Ook de rotonde aan de Oostendestraat is bezet, ook van daaruit rij je de stad normaal binnen of rijd je naar Gistel of Oostende. Die verkeershinder door de blokkades viel in de voormiddag mee, maar vooral ‘s middags wordt veel hinder verwacht.

Hinder voor 6.000 leerlingen

“Hoe alles precies zal verlopen weten we ook niet helemaal”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (Cd&V). “We probeerden zo goed mogelijk te overleggen. De politie zal het zware verkeer vanaf de E403 afleiden zodat zij de R34 niet op moeten. In enkele omliggende banen van de R34, zoals de Pottebezemstraat, werd een parkeerverbod ingevoerd zodat omrijdend verkeer daar vlotter door kan. Maar sowieso verwachten we zware verkeershinder. Dat zal zeker zo zijn bij de uittocht van de scholen. Dan moeten 6.000 leerlingen weg van school in de binnenstad raken.”

“Sowieso verwachten we zware verkeershinder. Dat zal zeker zo zijn bij de uittocht van de scholen”

Dan dreigt een verkeersopstopping. “We verwachten grote verkeershinder, vooral bij het einde van de school”, melden de Sint-Rembertscholen. “We gaan in overleg met de ordediensten en de landbouwers om het schoolverkeer en ook de schoolbussen zo vlot mogelijk door te laten. Maar iedereen die zijn kinderen gaat halen kan best rekening houden met de blokkades.”

Meest vruchtbare grond

“We zijn hier vandaag voor drie redenen”, zegt Dieter Pattyn van de Landelijke Gilde Torhout. “Ten eerste willen we dat er een sterk stikstofbeleid is waarbij er geen twijfel meer is en onze toekomst verzekerd is. We vragen daarnaast een haalbaar mestactieplan waarbij er niet aan kalenderlandbouw wordt gedaan. We vragen haalbare landbouw rekening houden met de bodemomstandigheden. Tot slot vragen we een economisch haalbare landbouw. We zitten hier op de meest vruchtbare grond van deze wereld. Laat ons dit niet opgeven.”

Ziekenhuis altijd bereikbaar

Vlakbij de blokkade aan de rotonde in de Oostendestraat liggen het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert en de brandweerpost Torhout. “Ook daar werden afspraken gemaakt”, vervolgt burgemeester Kristof Audenaert. “De hulpdiensten moeten altijd door kunnen aan de blokkades. Daar zullen we zeker op toe zien. Er was vrijdag nog een zeer belangrijke levering gepland voor het ziekenhuis. Dat werd uitgevoerd vooraleer de blokkade opgezet werd.” Concreet is het kruispunt van de Aartrijkestraat, dat midden de R34 ligt, niet bezet. De hulpdiensten krijgen er altijd voorrang op het kruispunt maar die is ook vrij voor al het verkeer. Wie dus naar het ziekenhuis moet kan dat altijd. “Dat zullen we ook verzekeren”, besluit Dieter Pattyn nog. (JH)