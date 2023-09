Provincie West-Vlaanderen voorziet 200.000 euro steun voor plattelandsprojecten in Zuid-West-Vlaanderen

De Provincie West-Vlaanderen zal jaarlijks 200.000 euro vrijmaken om plattelandsprojecten in het zuiden van de provincie te ondersteunen. De andere gebieden in onze provincie komen via het LEADER-programma in aanmerking voor (Europese) steun, maar Zuid-West-Vlaanderen voldeed niet aan de criteria hiervoor.

Plattelandsstrategie voor Zuid-West-Vlaanderen

De deelgemeenten van volgende lokale besturen komen in aanmerking voor de extra steun: Anzegem, Avelgem, Zwevegem, Spiere-Helkijn, Waregem, Menen, Deerlijk, Harelbeke, Lendelede en Wevelgem. Centrumstad Kortrijk valt buiten het werkingsgebied. De Provincie voorziet 200.000 euro per jaar. Deze middelen worden evenredig verspreid over initiatieven rond lokale landbouw en initiatieven gericht op landschap en biodiversiteit.

“Ondanks het feit dat Zuid-West-Vlaanderen niet aan de Vlaamse criteria van een plattelandsgebied voldoet, vinden we vanuit de provincie dat er voldoende uitdagingen zijn op het platteland in deze regio: lokale landbouw ondersteunen, landschap versterken en de open ruimte verder vrijwaren”, zegt gedeputeerde voor Plattelandsbeleid Bart Naeyaert.

De komende maanden wordt een kader uitgewerkt waarbinnen projecten kunnen worden ingediend. De Provincie plant jaarlijks twee oproepen om projecten in te dienen en hoopt daarmee begin 2024 te kunnen beginnen.