Provincie versoepelt oppompverbod door regen

Vanaf vrijdag 4 augustus worden de droogtemaatregelen versoepeld. Het onttrekkingsverbod blijft behouden voor de Blankaart, de Kemmelbeek en de Rivierbeek. Dit komt door de regen die al is gevallen en nog voorspeld wordt.

Sedert 21 juli was er een tijdelijk onttrekkingsverbod voor de Hertsbergebeek (volledig), de Kerkebeek (volledig), de Handzamevaart (gedeeltelijk), de Martjesvaart (gedeeltelijk), de Devebeek (volledig) en de Heulebeek (volledig). Door de neerslag van de voorbije week en de hoeveelheid neerslag die nog voorspeld wordt voor de komende dagen is het onttrekkingsverbod voor deze waterlopen geschrapt.

Verbod in drie gebieden

De Poekebeek staat momenteel terug op normaal peil. Het onttrekkingsverbod is er geschrapt voor het opwaartse traject.

(lees verder onder de kaart)

Het onttrekkingsverbod blijft wel behouden in de Blankaart (gedeeltelijk), de Kemmelbeek (gedeeltelijk) en de Rivierbeek (volledig). (zie kaart hierboven) Omwille van onvoldoende waterpeil is het niet toegelaten om er water op te pompen.

Hiernaast is er sinds 1 april 2022 in West-Vlaanderen al een permanent onttrekkingsverbod van kracht in het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek.