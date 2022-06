Provincie deelt 9.000 euro uit aan landbouwers om CO2 in de grond op te slaan

Tien West-Vlaamse landbouwers hebben een overeenkomst afgesloten met de Provincie om het komende jaar CO2 vast te leggen in hun landbouwgrond. Het gaat over een proefproject dat de uitstoot van de provinciale dienstvoertuigen moet compenseren. De boeren ontvangen 50 euro per opgeslagen ton CO2.

Het Provinciaal onderzoekscentrum Inagro uit Roeselare zal de tien landbouwers begeleiden om aan carbon farming te doen. Bij koolstofbewuste landbouw wordt er gezocht naar manieren om koolstof te binden in landbouwbodems om de bodemkwaliteit te verbeteren. Dit zorgt voor betere gewassen, meer biodiversiteit, minder erosie, een verhoogd waterhoudend vermogen… Door koolstof op te slaan in de bodem kan de landbouwsector zich ook beter wapenen tegen extreme weersomstandigheden.

1 miljoen kilometer

Voor de Provincie is het nu vooral om de klimaatvoordelen te doen. Het doel is namelijk om met deze maatregelen 178,38 ton CO2 in een jaar tijd te laten opslaan, die hoeveelheid kun je vergelijken met de uitstoot van een auto die 1 miljoen kilometer heeft gereden. Dit zou de uitstoot van alle dienstvoertuigen van de Provincie dus ruimschoots moeten compenseren, die gemiddeld 616.000 km per jaar afleggen.

Er zijn verschillende technieken die de ‘koolstofboeren’ kunnen toepassen. Het gaat onder andere over het maximaal inzetten van groenbedekkers en onderzaai, bijkomende compost gebruiken, grasland aangepast beheren, het gebruik van vaste organische mest en het toepassen van een verruimde teeltrotatie.

Om de landbouwers hier financieel in te ondersteunen maakt de Provincie een subsidiebudget van 8.918,81 euro vrij, afkomstig uit de provinciale klimaatwerking. Na dit eerste proefjaar wordt de werking geëvalueerd en mogelijks verlengd en uitgebreid.