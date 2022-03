Provinciaal boerenbondsvoorzitter en Tielts schepen spreekt zich met bord uit tegen Stikstofakkoord: “Stop de Waanzin!”

Vlak voor zijn landbouwbedrijf plantte Tielts schepen van Landbouw en provinciaal boerenbondvoorzitter Joris Vande Vyvere donderdag een bord in de grond met daarop een niet mis te verstane boodschap: “Stop de waanzin!” Daarmee wil hij, net als een 2000-tal andere Vlaamse boeren, zijn ontgoocheling en ongenoegen uiten over het huidige stikstofakkoord.

Over gans Vlaanderen zullen de “Stop de waanzin!”-borden de komende dagen en weken talrijk uit de grond schieten. De actie kadert in een protestactie, georganiseerd door de boerenbond en ondersteund door Groene Kring en Ferm voor Agravrouwen.

“Met de borden willen we duiden op de dramatische beslissing die in de conceptnota van de Vlaamse regering staat”, windt Joris Vande Vyvere er geen doekjes om. “Voor jonge landbouwers zien we op vandaag geen mogelijkheden meer, want ze worden door het stikstofakkoord gewoon weggenomen. Als die conceptnota goedgekeurd wordt, zoals hij er nu voor ligt, is dat niet minder dan een drama.”

Waardeloze emissierechten

Zelf zou Joris Vande Vyvere ook niet gespaard blijven van de gevolgen van het akkoord. “Door mijn rol binnen het stadsbestuur, heb ik de laatste jaren mijn landbouwactiviteiten wat teruggeschroefd”, vertelt Vande Vyvere. “En daardoor heb ik nog heel wat slapende emissierechten. Ik had die eerder al kunnen verkopen, maar deed dat niet, omdat ik ze wilde doorgeven aan iemand die misschien ooit mijn bedrijf zou willen overnemen.”

“Dat zit er stilaan aan te komen, want ik ben bijna aan het einde van mijn carrière. Alleen zouden die emissierechten met de huidige plannen gewoonweg verdwijnen en dat zou de ambities van jonge, gedreven landbouwers fnuiken. En dat vind ik echt niet kunnen.”

6.600 jobs op de helling

Al gaat de impact volgens de Tieltse schepen ook verder dan puur de landbouw. “Via een studie hebben we berekend dat er door het stikstofakkoord in West-Vlaanderen maar liefst 6.600 jobs op de helling staan”, stelt hij.

“Ook de nevensectoren zoals bijvoorbeeld de veevoedersector of de verwerkende bedrijven zouden immers een forse impact voelen van het stikstofakkoord. Dit is dus een blinde beslissing geweest, die genomen is zonder de impact verder in de keten in te schatten.”

Het stopt dan ook niet bij de borden. “We hebben de komende weken nog heel wat acties gepland. Onder meer tijdens de Driedaagse Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem”, aldus Joris Vande Vyvere. “We hopen dat ze in Brussel op die manier alsnog het licht zien.”

