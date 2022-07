Primeur in Watou: koeien op dieet laten minder scheten

Boerderij De Biezenhoeve in Watou zorgt voor een Belgische primeur: door een kleine portie nitraat toe te voegen aan het voeder van de melkkoeien, stoten die minder vervuilend methaangas uit. Lees: ze laten minder winden. De Boerenbond hoopt nu ook andere landbouwers te overtuigen.

Slechts 1 procent extra nitraat in de voeding van koeien, kan hun methaanuitstoot al met 10 procent verminderen. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). “Zo maken de koeien meer ammoniak aan in plaats van het vervuilende methaangas. We zijn daar acht maanden geleden mee gestart en zijn ook de eerste in België”, vertelt zuivelboer Geert Vandenbussche van De Biezenhoeve in Watou.

Geen verschil voor de koe

De Biezenhoeve is meer dan een zuivelboerderij. “Wij organiseren ook kampen, kinderfeestjes en teambuildings. Als boeren willen we ook ons steentje bijdragen aan het milieu en niet als vervuiler gezien worden. Daarom hebben we bekeken wat wij nog beter kunnen doen. Ik ben zelf ook actief in de veevoedersector. Toen ik hoorde dat je de uitstoot kan verminderen door de voeding aan te passen, was ik meteen erg nieuwsgierig. Er zijn ook nog enkele andere opties dan nitraat, zoals bijvoorbeeld koolzaad of dergelijke toevoegen in het voedsel.”

© MD

Een kleine aanpassing, die niet veel werk vraagt van de zuivelboer. “Ik moet zelf niets doen. Het veevoederbedrijf zoekt uit wat de beste verhouding van nitraat is en zorgt dat het goed gemengd is.” Ook de koeien hebben geen last van de aanpassing in hun voeding. “Ik heb alle vertrouwen in de wetenschappelijke onderzoeken hierover. Het enige verschil is dat de voeding iets duurder is. Momenteel kan ik die kost nog compenseren. In een ideale toekomst wordt die extra kost doorgerekend naar de overheid en de rest van de zuivelindustrie. Dan wordt die investering door meerdere schouders gedragen”, gaat Vandenbussche verder.

Boerenbond

Voorlopig is de Biezenhoeve nog de enige boerderij die nitraat in de voeding van de koeien mengt. “We hebben er al veel vragen over gekregen van andere boeren, maar nu willen we hen ook aanmoedigen om die stap te zetten”, zegt Roel Vaes van de Boerenbond. “Sinds 2014 vragen wij jaarlijks aan de zuivelboeren wat zij doen voor het milieu. Om de drie jaar gaan we effectief controleren of dat ook wel gebeurt. Op die manier willen we de boeren steunen en niet verplichten. Ze kunnen bijvoorbeeld inzetten op dierengezondheid, energie besparen door warmte te hergebruiken of zonnepanelen te installeren, regenwater te hergebruiken enzovoort. Daar hangen geen subsidies aan vast, maar bij de Europese Unie kan wel een compensatie aangevraagd worden voor de eventuele kosten. We zijn heel trots dat meer en meer boeren zich bewust worden van het klimaat.”

Dat bevestigt ook Vandenbussche. “Het kost tijd om goede alternatieven te vinden, maar we willen zeker stappen vooruit zetten. Als boeren zijn wij de eersten die voelen als er iets niet klopt met het klimaat.”