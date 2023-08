Prijs van landbouwgronden in West-Vlaanderen daalt, maar we blijven de duurste in Vlaanderen

De prijs van de landbouwgronden in West-Vlaanderen zijn het afgelopen half jaar gedaald met 1,2 procent. Maar ondanks die daling blijft de landbouwgrond in onze provincie het duurste met een gemiddelde kostprijs van 75.300 euro per hectare. Maar in de eerste helft van 2023 werden de West-Vlaamse percelen wel gemiddeld 19,6 procent kleiner. Dat blijkt uit de nieuwe Landbouwbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

De eerste zes maanden van 2023 is de gemiddelde prijs van landbouwgrond per hectare in Vlaanderen met drie procent gestegen in vergelijking met 2022. Maar in West-Vlaanderen is dat net met 1,2 procent gedaald. “De periode van de grote prijsstijgingen lijkt achter de rug te zijn, want in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant daalt het opnieuw lichtjes”, legt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be uit.

West-Vlaanderen nog altijd duurste

Maar ondanks die prijsdaling blijven de landbouwgronden in West-Vlaanderen bij de duurste. Een hectare kost je gemiddeld 75.300 euro. In Limburg ligt de gemiddelde kostprijs per hectare bijna 25.000 lager op 53.747 euro.

“Gronden die niet meer of nog maar kort verpacht worden, zijn veel meer waard dan gronden waarvan de pacht nog lang loopt”

Maar de exacte prijs van landbouwgrond per hectare kan sterk verschillen per provincie of gemeente. “De landbouwgrond is een specifieke markt. Zo is niet verpachte grond veel meer waard dan pachtgrond waarvan de pacht nog lang loopt. De lokale vastgoedspecialist kan je telkens meer zeggen over de precieze prijsbepaling. Zo kan bijvoorbeeld een notaris uit de regio een schatting maken van de prijs voor het specifieke type grond dat een koper op het oog heeft”, besluit Bart.

Kleinere oppervlaktes

In 2023 bleef niet alleen de algemene prijs voor landbouwgronden in Vlaanderen stijgen, maar daartegenover krompde gemiddelde oppervlakte van een perceel landbouwgrond nog eens met 16,5 procent. Nu is een perceel landbouwgrond in Vlaanderen gemiddeld 0,9 hectare groot.

In West-Vlaanderen is dat net iets groter dan de rest van Vlaanderen met 1,6 hectare. De kleinste percelen liggen opnieuw in Limburg en Vlaams-Brabant. Maar ook in onze provincie werden de gemiddelde landbouwpercelen in zes maanden tijd een stuk kleiner dan in 2022 met een daling van zelfs 19,6 procent.