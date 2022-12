Prachtige tractorlichtjesparade doorkruist Staden

De Landelijke Gilde organiseerde maandagavond voor de derde maal een Lichtjesparade in Staden. Die deed voor het eerst alle Groot-Stadense kernen aan, met uitzondering van De Vijfwegen. Ook de derde editie bleek een schot in de roos. Het publiek stond rijen dik langs het parkoers.

De Tractorlichtjesparade trok door alle Groot-Stadense kernen. Alleen de Vijfwegen werd om veiligheidsredenen niet aangedaan. “Op hetzelfde moment gaat daar immers de Dwaallichtjestocht door”, legt woordvoerder Ludo Buysse uit. De Lichtjesparade trok voor het eerst ook langs deelgemeente Oostnieuwkerke. Ook daar kon het initiatief op een ruime belangstelling rekenen. Dat was ook elders op het parkoers het geval. Op de Markt in Staden was het alvast koppen lopen. Het publiek stond er rijen dik. De toeschouwers zagen er een 45-tal tractoren de revue passeren.

Creativiteit zonder grenzen

Die waren zonder uitzondering prachtig verlicht en versierd. De creativiteit van de landbouwers kende geen grenzen. Zo had er eentje een miniatuurboerderij voorop zijn tractor geplaatst. Een andere deelnemer had dan weer een kerstboom op zijn dak staan, terwijl een ander pronkte met een reuzekerstman. Het niveau van de stoet gaat bij elke editie duidelijk de hoogte in. De stoet ging ook een stuk vlotter. Aanhangwagens en vrachtwagens waren dit keer immers niet toegelaten. “Anders wordt de colonne te lang”, stelt voorzitter Ronny Vanderhaeghe van de Landelijke Gilde Staden. Na afloop van de parade kon het publiek de tractoren bij een hapje en een drankje nog eens bewonderen op de terreinen van de firma Saelens in de Provinciebaan. (BCH)