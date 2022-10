Poperinge geeft diploma aan 18 hopboeren

In het Nationaal Hopmuseum had vrijdag de jaarlijkse hoogdag voor de hoptelers plaats. De beste telers per categorie ontvingen er hun diploma. In de regio Poperinge waren er dit jaar nog 18 hopboeren, die samen 161 hectare hop verbouwden.

“De diverse overlegmomenten met de hop- en brouwerijsector creëerden een voldoende groot draagvlak voor een Belgisch hopveredelingsprogramma”, zei Landbouwschepen Kris Notebaert (CD&V). “Het co-financieren door alle belanghebbende sectoren, zowel vanuit de hopsector, de Boerenbond als de brouwerijsector van het ondertussen goedgekeurde Vlaio-project ‘HopBel 2.0’ is hiervan het bewijs.”

Traject van vier jaar

“Tijdens het traject van vier jaar worden er ieder jaar nieuwe gerichte kruisingen uitgevoerd. De zaadjes uit deze kruisingen worden telkens uitgezaaid. De bedoeling is een zadenbank beschikbaar te stellen. Dit genetisch materiaal kan door de telers gebruikt worden als basis voor het veredelen van nieuwe rassen. Zo werden dit jaar zowat 1.750 zaden uit de kruisingen van 2021 uitgezaaid. Momenteel staan er in Poperinge vier praktijkpercelen met zaailingen. De opschaling van deze zaailingen zal meer info verschaffen over de groeikenmerken, opbrengst en kwaliteit”, aldus nog de schepen.

Vertrouwen

Marc Strubbe sprak in naam van de Kortrijkse Brouwersbond. “Als Belgische brouwers is het onze verdomde plicht om hop van Belgische bodem te verwerken in ons bier. Door de extreme droogte was het vakmanschap van de hoptelers meer dan ooit van gigantisch belang. Na twee jaar corona was er wat overschot op de markt, en nu waren er een lagere opbrengst, en lagere alfawaarden. Positief is dat steeds meer hopboeren hun oogst pelletiseren. Want hopbellen worden nog nauwelijks gebruikt. De sleutel tot succes is en blijft vertrouwen. Pas dan kan er worden samengewerkt, en informatie doorgegeven. Om de Belgische bierproductie te coveren, zou er eigenlijk 1.500 hectare hop nodig zijn.”

Prijzen

Voor de Hopkeuring werden er in totaal 94 hopstalen aangeboden. De eerste prijzen in de diverse categorieën gingen naar: Hannes Lagache (Reningelst) voor Target; Rob Lagache (Waasten) voor Magnum; Johan Derycke (Watou) voor Challenger; Chris Derycke (Watou) voor Golding; Bart Boeraeve (Poperinge) voor Cascade; en Joris Cambie (Poperinge) voor Centennial.