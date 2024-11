Pitbox is met 278 verkochte dozen weer een succes

Het 11.11.11.-comité Pittem-Egem verkocht de voorbije weken voor de vierde keer een Pitbox om geld in het laatje te brengen. De Pitbox is een doos, gevuld met 15 producten, groenten en fruit, die allemaal aangekocht worden bij lokale kwekers dit jaar allemaal uit Pittem of Egem -, waarvoor een eerlijke prijs betaald wordt en waarmee het korteketenidee gesteund wordt. De doos kon besteld worden voor de prijs van 18 euro. Dat de mensen de actie genegen zijn mag blijken uit het feit dat er dit jaar 278 boxen verkocht zijn of 40 meer dan vorig jaar. Op zaterdagmorgen 9 november werden alle boxen in zaal De Magneet door een aantal vrijwilligers samengesteld en tussen 10 en 13 uur kon iedereen die een doos gekocht had deze komen afhalen. (JG/foto Jan)