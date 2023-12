Pieter leert landbouwstudenten hoe ze koeien moeten optutten

Bij de Ieperse veehouder Pieter Vandewalle gingen landbouwstudenten uit heel het land in de leer om koeien zo mooi mogelijk te maken met behulp van een kam, tondeuse, shampoo, haarspray en haardroger. Voor hun deelname aan “een missverkiezing voor koeien” streven ze naar het ideaalbeeld van een koe. En liefst met een maatje meer.

Pieter Vandewalle (26) is de vijfde generatie van een familiaal landbouwbedrijf in Boezinge, een deelgemeente van Ieper. Van kinds af stond hij te popelen om mee te doen aan prijskampen. “Vergelijk ze gerust met missverkiezingen, maar dan voor koeien. Vanaf mijn zevende werd ik toegelaten tot zulke shows. Het werd een uit de hand gelopen hobby.”

Agro-Expo

Pieter ontving dinsdag vijftig jonge student-landbouwers uit heel Vlaanderen op de hoeve voor een speciale cursus. Het doel: de landbouw en de dieren van hun mooiste kant laten zien, te beginnen op de volzette Agro-Expo Vlaanderen in Roeselare eind volgende maand. Daar wordt een nieuwe slogan gelanceerd: met erte en ziel, preus up uze stiel. Een vleugje West-Vlaams voor een groeiend en internationaler publiek.

“West-Vlaanderen is het kloppend hart van de landbouw en er is heel wat belangstelling uit Frankrijk, Nederland en Denemarken”, zegt Marc Debode, secretaris van de expo. “De expohallen van Roeselare worden te klein voor onze tweejaarlijkse vakbeurs. Zelfs na een corona-uitstel van vier jaar corona zijn we al volledig volgeboekt, waardoor we nieuwe aanvragers moeten ontgoochelen. We klokken af op 170 standhouders.”

Op een van de expodagen wordt de Agro‐Expo Jongveeshow georganiseerd, in samenwerking met alle West-Vlaamse Land- en Tuinbouwscholen en Hogeschool Vives. Voor hun deelname aan die show mochten de vijftig studenten een dagje trainen bij Pieter. “Dit is geen verplichte les, maar het is eens leuk om te zien”, vertelt Eline Stevens. Ze komt uit de Antwerpse gemeente Essen en volgt de specialisatierichting melkvee aan landbouwschool VABI in Roeselare.

Het toiletteren en presenteren van dieren bestaat onder meer uit het gebruik van een roskam, tondeuse, shampoo, haarspray en haardroger. “Ze worden gewassen en getrimd”, vertelt Pieter. “We blazen de haartjes ter hoogte van de rug op met een haardroger, tegen de groeirichting in, en daarna fixeren we de vacht met haarlak. Omdat die lak wit is van kleur, moeten we daarna nog hier en daar enkele plekjes weer zwart spuiten.”

Breed kruis

“Het verschil met een missverkiezing voor mensen: een maatje meer is hier een troef. Vlak voor de show mogen ze veel eten. Dan zien ze er mooi vol uit.” Hij kiest daarvoor de mooiste dieren uit de stal, die met “droge benen” en “een breed kruis”. “Droge benen zijn poten zonder verdikkingen, waarop de adertjes mooi zichtbaar zijn”, verduidelijkt Pieter. “En het kruis, dat is het bekken van de koe.”

Pieter is elk jaar te zien op tal van shows. “Er hangen voorlopig drie grote kampioenslinten in de prijzenkast. Voor het geld moet ik het niet doen, integendeel. Het transport, de gemiste melkinkomsten en verplichte bloedonderzoeken zorgen voor extra kosten. Maar het is een uitlaatklep, een leuke uitstap uit de dagelijkse routine van het melken en verzorgen van koeien. Ik geniet ervan.”

Emotie

Al komt er ook wat druk bij kijken. “Er wordt weleens gehuild, ja”, bekent Pieter. “We beschouwen het als topsport, we zijn echte fanatiekelingen. En sport is emotie, hé. Op mijn negende heb ik eens een hele dag geweend omdat iedereen me kwam zeggen dat mijn kalf kampioen zou worden. Ik werd vijfde in mijn reeks. Maar je moet je daar leren over zetten. De jury heeft altijd gelijk. Het is beter om zonder verwachtingen naar een show te gaan.”

Zo’n show, dat is precisiewerk. “De jury mag bijvoorbeeld het lint van de halster niet kunnen zien. Het moet mooi opgerold zijn in de linkerhand. Met de vrije rechterhand kan je het losse nekvel wat opzij trekken zodat de hals mooi strak is. Daarnaast moet de rug van het dier zo recht mogelijk zijn, tot op de centimeter. De jury wil ook goeie benen zien bij het binnenstappen van de ring. Door traag en zachtjes te stappen kan je zwenkende benen en andere ‘foutjes’ verbergen. Je hebt het meest controle over je dier als je de halster mooi houdt tussen de muil en de ogen. Wees wel voorzichtig, zodat de koeien niet ambetant worden. Het welzijn van het dier primeert. Trekken en sleuren haalt toch niks uit.”

“Ik ga ook naar de Agro-Expo, maar dan een dag na de Jongveeshow, voor de Vlaamse koeparade, een van de belangrijkste shows in de winter”, aldus Pieter. “Alle liefhebbers uit Vlaanderen komen dan af. En nu zaterdag is er de nationale show in Brussel: de zoektocht naar de miss België van de koeien, zeg maar. Het is mooi dat de Agro-Expo en landbouwscholen onze hobby mee stimuleren. Jonge studenten moeten eens zien hoe hard we ons best doen om de koeien zo mooi mogelijk te maken. Op die manier willen we de landbouw eens in een positief daglicht zetten.” (TP)