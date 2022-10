Peter en Mireille baten agro-ecologische boerderij uit in Staden: “Groentekweek als passie”

Peter Hillewaere (58) en Mireille Vyaene (52) begonnen drie jaar geleden met boerderij St Focas in Staden. Het koppel biedt het hele jaar door kraakverse ecologisch gekweekte seizoensgroenten aan.

Peter en Mireille kweken hun groenten op het veld bij hun woning in de Diksmuidestraat. “We wonen hier al 21 jaar”, legt Mireille uit. “Mijn ouders en mijn grootouders hadden hier al een kleine boerderij. We zijn dus de derde generatie die hier aan de slag is.” “We zijn met onze boerderij begonnen nadat ik mijn job verloor”, vertelt Peter. “Zowel Mireille als ikzelf hebben altijd al interesse gehad in gezonde land- en tuinbouw. We waren al een tijdje bezig met het kweken van groenten voor onszelf en zijn allebei ook graag buiten. Een mens moet een passie hebben en bij ons is dat onze groentekweek.” “Vijf van onze kinderen – we hebben er acht zijn het huis uit, maar bleven bij ons om groenten komen”, pikt Mireille in.

Geen sproeistoffen

“Mensen hebben het ook meer voor bio. We zagen in het ecologisch kweken van groenten een gat in de markt en zijn op 1 juli 2019 gestart met het idee van we kunnen het maar proberen. “We kweken onze producten volledig biologisch”, weet Peter. “Zo werken we enkel met natuurlijke meststoffen en compost en gebruiken we geen sproeistoffen. Kunstmest is uit den boze.” “We bieden het hele jaar door kraakverse ecologisch gekweekte seizoensgroenten aan die uitsluitend van eigen teelt zijn”, gaat Mireille verder. “Ons aanbod is gevarieerd en verrassend met het hele jaar door een assortiment aan bekende en minder bekende groenten. Onze groenten worden allemaal kort voor het afhalen handmatig geoogst. Iedere week maken we via onze Facebookpagina of via mail bekend welke groenten oogstbaar zijn. De klant kan daaruit zijn keuze maken en zijn bestelling doorgeven. Dat kan tegen een bepaald afspraakmoment. Klanten kunnen ook een groentepakket naar keuze voor twee of vier personen of op maat samenstellen, of kunnen aan ons vragen om dat voor hen te doen. We passen onze prijs aan de bestelling aan. Het is de bedoeling dat we met de pakketformule voor twee of vier personen of op maat werken. Mensen die langskomen zonder vooraf te bestellen weigeren we niet, maar we proberen ze toch de richting van het vooraf bestellen uit te duwen. We halen onze groenten immers rechtstreeks van het veld. Als er iemand langskomt zonder vooraf een bestelling door te geven, kan daar dus wel wat tijd in kruipen.”

Honing en appelsap

“Verder verkopen we ook nog honing”, weet Peter. “We hebben hier negen bijenkasten staan. Er staan er ook nog twee op een andere locatie. Ook appelsap is hier te krijgen. Onze appelbomen worden nooit gesproeid, wat het moeilijk maakt om de appelen te verkopen. Een rupsje in een appel kan je moeilijk vermijden. Daarom maken we er appelsap van.” “We baten St Focas nu nog in bijberoep uit, maar we willen onze boerderij tot een leefbaar bedrijf uitbouwen”, stelt Mireille. “We merken dat we vooruitgang boeken, al is er nog altijd een soort drempelvrees om bij ons langs te komen.”

Boerderij St Focas bevindt zich in de Diksmuidestraat 172, Staden. Meer info is te verkrijgen via de Facebookpagina ‘Boerderij St Focas’, via mailadres peterenmireille@gmail.com of via 0496 48 22 52.