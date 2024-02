Overleg over boerenprotest snel afgelopen omdat Vlaamse regering niet op één lijn zit

Het overleg tussen de Vlaamse regering en landbouworganisaties was dinsdagavond snel afgelopen. Dat meldt de Boerenbond in een persbericht. Wegens onenigheid binnen de Vlaamse regering over de bescherming van landbouwgebied, heeft Vlaams minister-president Jan Jambon enkele dagen tijd gevraagd om iedereen op één lijn te krijgen.

De Vlaamse regering zat dinsdagavond voor de tweede keer rond de tafel met de landbouworganisaties om te proberen een antwoord te bieden op hun verzuchtingen. Het gaat dan onder meer om het voorbehouden van landbouwgebied aan landbouwers en het verminderen van de administratieve last.

CD&V kwam dinsdag met het voorstel om landbouwgrond niet langer te laten aankopen door overheidsinstanties of natuurorganisaties zoals Natuurpunt. Landbouworganisaties Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat (ABS) waren daar wel voor te vinden, net als Open VLD. Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wordt er op die manier echter een “valse tegenstelling tussen natuur en landbouw” gecreëerd.

Nieuw overleg

Die onenigheid bleek dus ook aan tafel, waardoor het overleg sneller dan verwacht was afgelopen. Boerenbond benadrukt te blijven openstaan voor overleg. Bij het kabinet-Jambon klinkt het dat er alvast nieuw overleg werd gepland, maar dat daarvoor nog geen concrete datum werd geprikt.