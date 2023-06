Overdekte markt van Komen even een gigantisch stukje landbouwgrond

Het leven van de boerderij, in het centrum van de gemeente. Dat was de opzet van ‘Mijn boerderij in de stad’, dat afgelopen zondag de overdekte markt van Komen-Waasten wist te vullen. Tientallen landbouwbedrijven uit de regio kwamen er hun producten voorstellen.

In 2022 openden de boerderijen uit de gemeente voor het eerst hun deuren. Honderden mensen vonden toen de weg naar de bedrijven, met vaak enkele verrassingen tot gevolg. “Het werd ons toen duidelijk dat heel wat van onze inwoners niet eens wisten wat er in de boerderij van de buren werd gemaakt”, verduidelijkte schepen van landbouw Jean-Jacques Pieters. “Van honing uit Neerwaasten tot bio-groenten uit Komen of vlees uit Ploegsteert? De bezoekers vielen van de ene verbazing in de andere. Dit jaar wilden we het concept herhalen, dan wel met een kleine twist. We vroegen niet langer aan de mensen om naar de boerderijen te trekken, we brachten de landbouwers tot in het centrum van de gemeente. Zo werd de overdekte markt heel even een gigantisch stukje landbouwgrond, waar onze mensen hun kunst en kunde tentoon konden stellen.”

Aanhoudende hitte

Een van de aanwezig exposanten was Cassandre. De jonge onderneemster lanceerde zich twee jaar geleden met een resem aan geitjes en zag ondertussen haar onderneming groeien. “Dergelijke evenementen zijn broodnodig voor ons voortbestaan”, lacht ze. “Als klein landbouwbedrijf krijgen we stevige klappen van de grote winkelcentra. Dankzij deze initiatieven kunnen we de mensen er blijvend aan herinneren dat de kleine landbouwers ook nog steeds bestaan.”

Mijn boerderij in de stad’ kon voor een eerste editie op heel wat belangstelling rekenen. Toch kreeg de organisatie met enkele onverwachte hindernissen te rekenen. Door de aanhoudende hitte werd besloten alle sportieve activiteiten te annuleren en ook de aanwezigheid van dieren werd niet langer toegelaten.