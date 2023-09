Oppompverboden in de Westhoek opgeheven

Vanaf 22 september versoepelen de droogtemaatregelen en blijft er enkel nog voor de Rivierbeek een tijdelijk verbod om water te onttrekken uit de waterlopen.

Sinds begin augustus bleef het in de stroomgebieden van De Blankaart, de Kemmelbeek en de Rivierbeek verboden om water te onttrekken. Na de tweede helft van augustus waren er lokale, soms zelfs stevige, buien. De neerslag bleek echter te plaatselijk om voor voldoende aanvoer te zorgen in deze stroomgebieden.

De hittedagen zijn achter de rug en de start van de herfstperiode gaat gepaard met verspreide neerslag. “We stellen vast dat de situatie nog niet overal voldoende hersteld is”, klinkt het bij de provincie. “Voor De Blankaart en de Kemmelbeek zijn er vandaag wel mogelijkheden om het vooropgestelde waterpeil te benaderen. De verzilting is de laatste weken afgenomen en dankzij deze verbeterde waterkwaliteit is er wat ademruimte om het water gericht te verdelen. Samen met een verminderde watervraag voor de gewassen en voor de natuurdoelstellingen kunnen we al iets vroeger het onttrekken uit deze waterlopen terug toelaten.”

Voor het stroomgebied van de Rivierbeek blijft de situatie precair. De minimale drempelwaarden blijven ver buiten bereik, ondanks de neerslag die we al mochten ontvangen. Het onttrekkingsverbod blijft er voorlopig nog van kracht. Dit stroomgebied staat trouwens in verbinding met het stroomgebied van de Bornebeek en het opwaartse traject van de Hertsbergebeek waar al sinds 1 april 2022 een permanent onttrekkingsverbod van kracht is.