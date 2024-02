Opnieuw acties op kluifrotonde in Rekkem

Vrijdagmiddag verzamelden tientallen boze boeren opnieuw op de Rekkemse kluifrotonde. Het drukke punt werd voor het verkeer afgesloten, waardoor de secundaire wegen al verzadigd raakten. De sfeer ter plaatse was gemoedelijk, de politie zorgde ervoor dat alles veilig verliep.

Ondertussen zijn de acties van de landbouwers reeds toe aan hun vierde dag. Voor de tweede keer palmden ze de Rekkemse kluifrotonde in. Het punt, een drukke verbindingsas met de E17 ter hoogte van de Frans grens, werd voor het verkeer afgesloten.

Wie vanuit Rekkem richting Moeskroen of autosnelweg wilde rijden, werd via het centrum naar Lauwe of Moeskroen geleid. In Moeskroen was het dan weer de oprit aan de Aalbeeksesteenweg die werd afgesloten. De verkeersknoop was compleet.

De landbouwers trokken een ganse dag doorheen Groot-Menen, waarbij ze eerder halt hielden op de N32. Zodoende werd de toegang tot de A19 afgesloten. Later trokken ze nog naar de Croisé, waarna ze uiteindelijk op de kluifrotonde strandden. Volgens de boeren zou de actie daar rond 16 uur worden afgeblazen, waarop ze via de E17 opnieuw richting Kortrijk zouden trekken.