Opleidingsprogramma moet werkzoekenden warm maken voor job in de melkveehouderij

Het Interreg-project CowForme heeft een opleidingsprogramma opgestart om werkzoekenden warm te maken voor een job in de veehouderij. Op 7 februari stapten de eerste deelnemers in voor een eerste kennismakingsweek. De resultaten van die week zijn vrijdag voorgesteld in Poperinge.

Werkzoekenden die deelnamen kunnen nu een individuele beroepsopleiding (IBO) opstarten met oog op aanwerving. Met het project willen de betrokken partners tegemoetkomen aan het tekort aan arbeidskrachten in de veehouderij.

Twee stappen

In oktober 2021 kondigden de partners van het Interreg-project – dat is een samenwerking tussen Vlaanderen, Frankrijk en Wallonië – CowForme aan: een opleidingsprogramma voor werkzoekenden.

Het concept bestaat uit twee stappen. De eerste stap is een kennismakingsweek voor de werkzoekenden. Daarna kan een IBO-traject starten. Op 7 februari stapten de eerste deelnemers in. Vijf werkzoekenden, ingeschreven bij VDAB, meldden zich aan. Vijf dagen lang maakten ze kennis met de sector en het beroep.

Diversiteit aan melkveebedrijven

“Dankzij een samenwerking met diverse West-Vlaamse melkveebedrijven zagen de werkzoekenden de theorie meteen toegepast in de praktijk én maakten ze kennis met de diversiteit aan melkveebedrijven”, vertelt Lisa Dejonghe, onderzoeker rundvee- en varkenshouderij bij landbouwkenniscentrum Inagro.

De kennismakingsweek stoomde de werkzoekenden klaar voor een individuele beroepsopleiding (IBO) onder begeleiding van VDAB bij een melkveehouder.

IBO-contract

Als alles goed verloopt, kunnen de werkzoekenden in kwestie echt aan de slag bij een melkveehouder.

“Wie een IBO-contract afsluit, volgt gedurende één tot zes maanden een opleiding op de werkvloer. Het is een erg voordelige formule, want de werkzoekende kan zonder ervaring aan de slag in een bedrijf met het oog op een contract van bepaalde of onbepaalde duur”, verduidelijkt Robert De Clercq, directeur VDAB West-Vlaanderen.