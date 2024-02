Oostendse luchthaven telt nog 66 vrachtwagens, maar kampt nu met overschot aan maaltijden: “Daar zullen we de minderbedeelden een plezier mee doen”

Ondanks dat de situatie in Zeebrugge voorlopig opgelost blijkt, staan op de Oostendse luchthaven nog steeds 66 vrachtwagens opgesteld. De meesten wachten tot ze in Zeebrugge kunnen lossen, anderen wachten dan weer tot na het weekend om te vertrekken omdat ze in andere landen toch niet mogen rijden. Ondertussen zorgde de stad Oostende voor warme maaltijden en broodjes.

Vrijdagavond stonden op de parking van de Oostendse luchthaven zo’n 120 vrachtwagens opgesteld. Sommigen hebben ondertussen hun weg voortgezet. Toch blijven nog 66 chauffeurs met hun vrachtwagen ter plaatse en dat vermoedelijk voor de rest van het weekend.

“We hebben ervoor gezorgd dat er duizend warme maaltijden bereid werden in onze centrale keuken”, vertelt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD), die zaterdagochtend ter plaatse poolshoogte kwam nemen. Daarnaast zijn er koffiekoeken en water. De chauffeurs kunnen zich hier douchen en er zijn toiletten voorzien. Alle voorzieningen zijn er.”

Geen grote toeloop

Alleen bleef de grote toeloop van vrachtwagens uit. “We wisten uiteraard niet waar we ons aan mochten verwachten”, vervolgt de burgemeester. “Op een bepaald moment krijgen wij door dat we mogelijk duizend vrachtwagens moeten opvangen en dan moeten wij snel schakelen en dat hebben we ook gedaan. Als ik kijk hoe snel alles hier klaar stond, dan merk ik dat we met de stad heel snel kunnen inspelen bij verschillende situaties. Dit was het minste wat wij konden doen. Sommigen zitten al vijf dagen in de cockpit van hun vrachtwagen. De acties van de boeren – hoe goed die het ook bedoelen – zorgen uiteraard voor problemen bij die mensen.”

Overschotten

Duizend maaltijden voor 66 chauffeurs is wat van het goede te veel. “Uiteraard zullen we met gigantische overschotten kampen, maar daar gaan we daklozencentra en minderbedeelden een plezier mee doen. Hoelang de vrachtwagens hier nog blijven, weet ik niet. Dat beslissen ze uiteraard zelf. Ondertussen kwam het nieuws dat de situatie in Zeebrugge zo goed als opgelost is, dus ik vermoed dat de mensen die hier nu nog zijn, hier vermoedelijk het weekend zullen doorbrengen.”