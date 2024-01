Ook in regio Roeselare gaan boerenprotesten onverminderd verder: “Door alle regeltjes ziet mijn toekomst er veel minder rooskleurig uit”

De boerenprotesten gaan onverminderd door. Vandaag wordt er ook op verschillende plaatsen in de regio Roeselare actie gevoerd. Landbouwers groepeerden zich inmiddels nabij de op- en afrittencomplexen van de E403 in Ardooie en Lichtervelde. De politie probeert waar mogelijk het verkeer om te leiden.

Het boerenprotest in Vlaanderen wordt als maar sterker. Woensdagochtend kwamen de landbouwers ook in de regio rond Roeselare op straat. “We kwamen ’s nachts thuis van het protest in Zeebrugge en hebben maar enkele uren geslapen. We zijn om 6 uur vertrokken in Meulebeke en hebben eerst actie gevoerd aan de molen in Pittem. Daarna zijn we met onze tractoren doorgereden naar de omgeving van de op- en afrit van de E403 in Ardooie.”

Toekomst

Aan het woord is Jole Degezelle, een 17-jarige vlotte dame uit Meulebeke, die ervan droomt om in de voetsporen van haar vader te treden. “Ik volg nu les aan de landbouwschool en hoop een varkensbedrijf te starten. Door de vele regeltjes ziet mijn toekomst er echter veel minder rooskleurig uit dan voor ogen.”

Jole stamt af uit een gezin met een groot hart voor de landbouw. Haar vader heeft een serrebedrijf met aardbeien, zus Laurien (19) hoopt in de toekomst het bedrijf over te nemen. “Ik ben hier vooral om mijn dochters te steunen, maar ook voor mijn toekomst. Ik ben fier dat ze mee protesteren. Er moet dringend iets veranderen, anders zullen Laurien en Jole er nooit moeten aan beginnen”, aldus vader Randy.

Het gezin wil ook de komende dagen nog mee protesteren. “Vrijdag trekken we bijvoorbeeld naar de actie van de Boerenbond in Roeselare.”

WhatsApp-groepje

Een vijftigtal landbouwers bleef een tweetal uur staan met hun tractoren op de brug over de E403. Daarna reed men door richting Roeselare om daar in de omgeving van de Brugsesteenweg verder actie te voeren. “Dit is een spontane actie die tot stand gekomen is via een WhatsApp-groepje met Meulebeekse boeren. De voorbije dagen bleven we redelijk stil, maar al snel was de bereidheid groot om op verschillende plaatsen te protesteren”, aldus landbouwer Johan Vanoverberghe.

Terwijl de Meulebeekse landbouwers naar Roeselare reden, werd er ook aan het op- en afrittencomplex van de E403 in Lichtervelde een blokkade opgezet. Een honderdtal tractoren parkeerde zich op en rond de brug waardoor wagens de autosnelweg niet meer af konden rijden. “We zijn ervan overtuigd dat er op andere plaatsen nog acties zullen volgen. Hoelang we hier precies zullen staan? Dat weten we niet, wij hebben tijd. We weten wel dat de frustratie bij iedere landbouwer erg groot is. We zijn het meer dan moe”, aldus Christof Callewaert, een landbouwer uit Koolskamp die actief is binnen de varkens- en groentensector.

Geen Franse toestanden

Christof verwacht dat het boerenprotest zich de komende dagen verder uitbreidt. “De solidariteit binnen de sector is erg groot, maar we willen ook geen Franse toestanden. Baldadigheden zal je bij ons niet zien.”