Oogst valt in het water: “Dit is een ramp”

Niet alleen woningen en straten liepen de voorbije dagen onder, ook veel velden van de Westhoek veranderden in grote waterpartijen. De boeren zien het met lede ogen aan. “We kunnen niet oogsten en zien onze teelten wegrotten.”

“Ik heb meer dan dertig hectare aardappelen geplant dit jaar. Een derde zit nog in de grond van verschillende ondergelopen velden in de Westhoek”, vertelt landbouwer Danny Metsu (55) uit de Ieperse deelgemeente Vlamertinge.

Eerst te warm en te droog

“Het voorjaar was zeer laat begonnen door veel regenval in april, waardoor de doorgroei van het gewas met een maand vertraagde”, aldus Metsu. “In de zomer was de loofgroei enorm uitgebreid door veel regen en hierdoor konden we pas laat starten met loofdoding. In het najaar was het eerst nog te warm en te droog om te oogsten en dan onmiddellijk erg nat.”

Natrot

“Ik hoor veel collega’s die zelfs nog helemaal niet konden beginnen aan de aardappeloogst. Dit is een ramp. Bovendien is de kwaliteit ondermaats van de aardappelen die wél al gerooid zijn in het te droge en warme najaar. De laatste aardappelen moesten eigenlijk enkele weken geleden geoogst zijn. Of er nu nog hoop is? Zolang het niet vriest, kunnen we nog wachten. Maar we zien de kwaliteit nu elke dag snel achteruit gaan door schimmels, natrot en bacteriën die de knol aantasten. We staan er naar te kijken, hopeloos, want we kunnen niks doen. Ik probeer het water weg te werken en opnieuw de werkzaamheden aan te vatten, maar dan mag het vijf tot zeven dagen niet regenen.”

Schattingscommissies

Metsu is voorzitter van vakvereniging Algemeen Boerensyndicaat (ABS) in Ieper. “Via onze kanalen verneem ik dat er op Vlaams niveau nog ongeveer dertig tot veertig procent van het areaal bewaaraardappelen in de grond zitten. Of we met ABS verdere stappen ondernemen? Eerst moeten we kijken of er nog beter weer en rooimogelijkheden aankomen. En als er straks te veel schade blijkt, dan moeten landbouwers de schattingscommissies uit hun gemeenten laten aanrukken om de schade vast te stellen.”

“Daarna moeten we zien of er vanuit de Vlaamse of federale overheden iets kan gebeuren. Op het rampenfonds hoeven we niet snel meer te rekenen doordat de wetgeving enkele jaren geleden veranderde. Er is nochtans een structureel probleem: de aardappelverwerkende afnemers zitten ook met de handen in het haar. Zij zien hun aanvoer stokken en weten dat hun product er niet zal komen.”

Andere teelten

Niet alleen de aardappeloogst valt tegen. “Wij zitten ook met spruiten”, zegt Metsu. “Door de zeer natte omstandigheden en storm is veel spruitkool tegen de bodem beland. Dat zal resulteren in kwaliteitsverlies en extra werk om te oogsten. De wortelen worden ook niet goed. En er staan nog heel wat percelen prei, knolselder, bloemkool en witte en rode kool. Ook daar gaat de kwaliteit elke dag achteruit. De werkomstandigheden zijn catastrofaal. Of er wel nog iets goed is dit jaar? Sint-Maarten komt nog, hé.” (TP)