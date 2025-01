“Onterechte kritiek op landbouw moet stoppen”: Vlaams parlementslid Bart Dochy lanceert online meldpunt tegen agribashing

Voor Vlaams parlementslid en Ledegems burgemeester Bart Dochy (CD&V) is het menens: agribashing moet aan banden gelegd worden. De landbouwerszoon lanceert daarom de website agribashing.be, waar iedereen onterecht negatieve framing kan melden. “We willen schadelijke berichtgeving signaleren én aanpakken.”

Agribashing of het al te vaak negatief belichten van de landbouwsector moet ophouden, vindt Bart Dochy. “Boeren krijgen al te vaak te maken met felle en onterechte kritiek”, stelt hij.

“Zowel op sociale media als via de traditionele pers en heel soms zelfs met fysieke aanvallen. En dat moet dringend stoppen. Wij willen voor nuance zorgen en helpen om een eerlijkere berichtgeving over de sector op te bouwen.”

“Het enige wat we willen, is een correcte en respectvolle teneur”

Dochy riep zowat drie jaar geleden al een eerste meldpunt in het leven, maar dat was enkel via zijn eigen politieke website terug te vinden. Nu lanceert hij met agribashing.be een volwaardig platform. “En dat is meer dan nodig”, beklemtoont hij. “Berichtgeving die de landbouwwereld, al dan niet doelbewust, imagoschade wil toebrengen, kan niet alleen economisch schaden, maar ook psychologisch zwaar doorwegen.”

Elke melding bekijken

Het meldpunt wordt nu structureel verankerd en een beoordelingscommissie zal zich over elke melding buigen. “Op die manier kunnen we die bekijken, volledig objectief.”

In die commissie zal onder andere de Vlamertingse landbouwster Lies Sampers zetelen, in 2022 nog verkozen tot Strafste Boerin van Vlaanderen en sinds begin dit jaar schepen in Ieper. Ook landbouwexpert Marc Ballekens en de Koekelaarse KMO- en landbouwcoach Jan De Visschere zullen er deel van uitmaken, net als iemand van agrarisch onderzoekscentrum Inagro.

“Traditioneel is het vooral de veehouderij en zijn het ook kippen- en varkenskwekers die het zwaar te verduren krijgen, maar deze bezorgdheid wordt door álle landbouwers gedeeld”

“Indien een melding ontvankelijk wordt verklaard, zullen we actie ondernemen. Zo hebben we al een passage in lesmateriaal van het derde leerjaar aan de kaak gesteld, waarbij boeren als grote vervuilers van grond, lucht en water werden neergezet. Na contact met de uitgeverij is die formulering ten goede aangepast. Dergelijke positieve resultaten willen we ook communiceren, want het wordt zeker geen heksenjacht. Het enige wat we willen, is een correcte en respectvolle teneur.”

Steun op straat

De sector zelf reageert positief op de plannen. “Dit is een goede manier om deze problematiek aan te pakken”, vindt Jan De Visschere, wiens zoon als landbouwer aan de slag is. “Traditioneel is het vooral de veehouderij en zijn het ook kippen- en varkenskwekers die het zwaar te verduren krijgen, maar deze bezorgdheid wordt door álle landbouwers gedeeld.”

“Met agribashing.be willen we een brug vormen tussen de man in de straat en de landbouwsector zelf. Die burger steunt ons, want een enquête van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) wijst uit dat 88 procent van de Vlamingen ons werk apprecieert.”

“En we zijn ook duurzaam bezig. Zo becijferde het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) dat Europa in 2016 met 23 miljoen koeien 7.000 liter per koe produceerde, goed voor 160 miljard liter melk. India had voor een even groot volume liefst 122 miljoen koeien nodig. Dat zegt genoeg. De boer zorgt voor een lekker en vol bord op tafel. Dat mogen we nooit vergeten.”