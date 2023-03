Onrust over kandidatuur als Landschapspark

De regio Zwinstreek, met daarin ook Damme, is samen met zes andere regio’s in de running voor een erkenning als een van de drie Landschapsparken in Vlaanderen. Zo’n erkenning betekent mooie streekpromotie, maar CD&V-gemeenteraadsleden Lut Fockedey en Els Vanneste, allebei landbouwster, vrezen restricties voor hun sector.

Op de jongste bijeenkomst van de gemeenteraad kwam Tom Vermeersch van provincie West-Vlaanderen toelichting geven bij de kandidatuur van de Zwinstreek voor een erkenning als Landschapspark. Het initiatief gaat uit van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). In een Landschapspark moeten landschapsontwikkeling, natuur, recreatie, erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme hand in hand gaan. Een erkenning leidt tot de versterking van de landschappelijke identiteit en kwaliteit van het landschap. En het zorgt ook voor aanzienlijke financiële middelen vanuit de Vlaamse overheid, zo’n 500.000 euro, voor het opzetten van allerlei projecten in het Landschapspark. Na een eerdere selectieronde blijven nu nog zeven kandidaturen over voor de drie erkenningen tot Landschapspark.

Landbouwbedrijven

De gebiedsomschrijving van de kandidatuur Zwinstreek bestaat uit het volledige grondgebied van Knokke-Heist, een groot gedeelte van Damme – grosso modo zonder Sijsele –, grotendeels Sluis, ongeveer half Sint-Laureins, een kleiner gedeelte van Maldegem en ook nog een klein gedeelte van Brugge. De kandidaten moeten tegen eind april een masterplan en een operationeel plan voorleggen.

Tijdens de gemeenteraad kwamen er echter kritische vragen vanuit de meerderheid, met name van CD&V-gemeenteraadsleden Lut Fockedey en Els Vanneste, die beiden een landbouwbedrijf runnen. “We stellen ons toch vragen bij de rechtszekerheid voor de landbouwbedrijven in zo’n Landschapspark waar de nadruk toch lijkt te liggen op recreatie, landschap en natuur”, stelde Vanneste. “Het is duidelijk dat er in onze sector momenteel al heel veel bedrijfsonzekerheid is. Zullen er ons niet opnieuw restricties worden opgelegd?”

“We stellen ook vast dat er vandaag nog geen decretaal kader is dat ons hier absolute zekerheid over geeft”, vulde Fockedey aan.

Tom Vermeersch, namens de provincie coördinator van de kandidatuur, wees erop dat in het ontwerp van decreet, dat dus nog naar het parlement moet, staat vermeld dat een erkenning als Landschapspark geen beperkingen of verplichting bovenop de vigerende regelgeving voor de houders van zakelijke rechten inhoudt.

Na de zomer

Een antwoord dat beide raadsleden toch niet geheel kon overtuigen, zeker gezien verwacht wordt dat de betrokken steden en gemeenten al in de maand mei definitief moeten beslissen over het effectief verder meestappen in het project, op een moment dus dat het decretaal kader hoogstwaarschijnlijk nog niet klaar is.

Na de zomer beslist de Vlaamse regering over welke drie kandidaten erkend worden als Landschapspark. (PDV)