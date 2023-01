Onderzoek om droogte van zomer 2022 als natuurramp te erkennen loopt

De Vlaamse Regering onderzoekt met wetenschappelijke instellingen of de droogte van zomer 2022 als natuurramp kan erkend worden. Als dit zou gebeuren, kunnen landbouwers, die bepaalde percentages van hun gronden verzekerd hebben via de weersverzekering vergoed worden voor een deel van hun verloren teelten en oogsten. In totaal werden er vorig jaar 912 schademeldingen ingediend bij het Vlaams Rampenfonds. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams parlementslid Bart Dochy (CD&V) aan Minister-president Jan Jambon (N-VA).

Voor de Vlaamse Regering kan een natuurverschijnsel als ramp worden erkend als enerzijds financieel gezien de ingediende schademeldingen het bedrag van 100 miljoen euro overschrijden of als anderzijds de natuurramp voldoet aan de wetenschappelijke opgestelde criteria.

“Voor de deadline van eind oktober werden er in Vlaanderen 871 schademeldingen ingediend”

De droogte van de zomer 2022 voldoet niet aan die financiële voorwaarde. Er werden in totaal 871 schademeldingen ingediend bij het Vlaams Rampenfonds voor een bedrag van 57 miljoen euro. En na de deadline van eind oktober werden er nog eens 41 meldingen ingediend ter waarde van ongeveer 5 miljoen euro.

Onderzoek loopt nog

“Om aan het wetenschappelijke criterium te voldoen moet duidelijk zijn dat de hoeveelheid neerslag of het gebrek eraan, de frequentie ervan, de bodemwaterreserves en het vochtverlies de oorzaak zijn van een productieverlies van teelten, binnengehaalde oogsten of vee”, legt Vlaams volksvertegenwoordiger, Bart Dochy (CD&V) uit Izegem uit.

“Er zijn verschillende wetenschappelijke criteria opgesteld, waaraan een natuurfenonomeen moet voldoen om als ramp erkend te worden”

Minister-president Jan Jambon (N-VA) bevestigde op de vraag van Dochy dat er contact werd opgenomen met de wetenschappelijke instellingen. “Indien de adviezen van de wetenschappers gunstig zijn, kunnen we in dit voorjaar een voorstel voorleggen aan de Vlaamse Regering om de droogte in de zomer van 2022 als natuurramp te erkennen.”

Vergoeding landbouwers

“Als de droogte erkend wordt als ramp, dan kunnen landbouwers hun dossier over een periode van drie maanden indienen bij het rampenfonds. Alleen diegene, die minstens 25 procent van hun domein hebben verzekerd onder de brede weersverzekering komen in aanmerking voor een vergoeding. Dit wil zeggen dat je geen schademelding moet gedaan hebben over de droogte voor de deadline” gaat Dochy verder.

“Als de droogte erkend wordt als ramp, dan kunnen landbouwers, die minstens 25 procent van hun gronden hebben verzekerd een dossier indienen bij het rampenfonds”

“Maar het bedrag van die vergoeding voor landbouwers daalt jaar na jaar. Voor de teelten, die verzekerd zijn met de weersverzekering komt de verzekering tussen. Maar voor het niet-verzekerde deel kunnen de landbouwers maximaal 48 procent vergoed worden als ze meer dan 50 procent van hun domein verzekerd hebben. Indien je slechts tussen de 25 en 50 procent van jouw domeinen hebt verzekert, dan kan je slechts 24 procent vergoedingspercentage terugkrijgen.”

Uitbetaling droogte 2020

Op vraag van Dochy gaf Jambon ook een update over de uitbetaling van de schadedossiers van de droogte in 2020. “In totaal werden er 1.274 dossiers ingediend. Er zijn er al 317 afgehandeld, 649 nog in behandeling en 281 opgestart. We vragen dat er voldoende personeel wordt voorzien om dit snel te kunnen afhandelen”, besluit Dochy. Jambon verzekert dat in 2023 alle dossiers afgewerkt zullen worden.