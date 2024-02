Ondanks alle ellende droomt Emma (16) er toch van om boerin te worden: “Op een bepaald moment kregen we nog 8 euro voor een vrachtwagen vol varkens”

Veel boeren voelen zich momenteel door de politiek in de steek gelaten en zien geen toekomst meer. Er zijn echter nog altijd andere, zoals de 16-jarige Emma Van Hoecke uit Ieper. Ondanks alle ellende ziet de jonge vrouw het wel nog zitten om als boer door het leven te gaan. Woensdag nam ze echter wel deel aan de protestactie in Ieper. “We hebben een heel mooi en noodzakelijk beroep, maar er moet echter wel iets veranderen.”

‘No farmers, no food, no future’. Met stickers maakten woensdag de boeren in Ieper duidelijk dat het zo niet verder kan. Net als op andere plaatsen in Vlaanderen voerden de Westhoekboeren actie tegen onder meer de strenge Europese milieunormen en dalende inkomsten. De landbouwers spraken af om op de Noorderring de op- en afrit van de A19 te blokkeren. De eerst tractoren arriveerden er rond 14.30 uur. Eerst vatten ze post aan de afrit, even later werd ook de oprit afgesloten. Op hetzelfde moment sloten boeren ook de afrit in Beselare af. Rond 16.40 uur begonnen de eerste van de ongeveer 200 tractoren de A19 op te rijden. Daarna ging het via de Rijselsepoort naar de Colruyt, waar verder protest werd gevoerd.

Investeringen

Een van deelnemers aan de protestactie was de 16-jarige Emma Van Hoecke uit Ieper. Emma loopt momenteel school in de Vabi in Roeselare, waar ze in het middelbaar de richting landbouw volgt. Ze is de dochter van landbouwer Geert Van Hoecke en het is de bedoeling dat ze, samen met haar stiefbroer, het bedrijf verderzet. “Maar dan moet er wel iets veranderen, want de politiek maakt het voor ons momenteel niet gemakkelijk. Wij runnen hier een melkveebedrijf met 120 runderen, we hebben varkens en doen aan akkerbouw. Mijn vader is zelf actief tot in Frankrijk, we zijn dus geen klein bedrijf. Er zijn echter gewoonweg veel te veel regels die we moeten opvolgen, waardoor het uiterst moeilijk is om nog rendabel te zijn. Met de varkens hebben we heel diep gezeten, zo kregen we op een bepaald moment nog 8 euro voor een vrachtwagen met 100 varkens. Dat was niet meer normaal. Onlangs breidden we nog uit met een nieuw koeienstal, een hele investering, maar wel noodzakelijk willen we overleven. Met mijn vader voer ik vaak gesprekken over we het in de toekomst zullen aanpakken, maar ik blijf erin geloven. Wel moet ik toegeven dat ik het wel niet zou zien zitten, mocht ik van nul moeten beginnen. Nu kan ik verder werken op wat mijn papa opbouwde. Het plan is dat mijn stiefbroer Niels en ik de boerderij runnen in de toekomst. Niels zou de koeien onder zijn hoede nemen en ik de varkens.”

Emma begrijpt dat mensen boos zijn dat ze door de acties van de boeren in de file komen te staan. “Maar ik hoop dat de mensen er over nadenken dat de landbouw noodzakelijk is. Hopelijk haalt het allemaal iets uit.”