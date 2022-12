Nieuwe recordprijs voor eerste Fine Fleur hopscheuten

Tijdens de eindejaarsperiode proberen (groot)handelaars van groenten en fruit zich te onderscheiden met een specifiek aanbod van bijzondere producten die zich perfect lenen voor feestelijke gerechten. De REO Veiling bood hen vandaag, woensdag 21 december, daartoe de mogelijkheid met de nationale primeurverkoop van de eerste Fine Fleur hopscheuten van het nieuwe teeltseizoen. Groothandel Claessens uit Antwerpen greep die kans met beide handen en plaatste de eerste druk tegen een nieuw recordbedrag van € 400 voor 100 gr Fine Fleur hopscheuten.

Kerstmis staat voor de deur en we startten het aftellen naar Nieuwjaar. “De decembermaand is traditioneel een drukke periode op de REO Veiling”, stelt Herwig Willaert, verantwoordelijke communicatie & marketing. “Want samen met haar klassieke toelevering richting de supermarkten in België en Europa is er met de eindejaarsfeestdagen ook het aanbod van een select gamma van culinaire specialiteiten dat anders nauwelijks ter beschikking is. Fine Fleur hopscheuten horen ontegensprekelijk thuis in dit assortiment van bijzondere feestproducten. Want Fine Fleur hopscheuten zijn een puur en natuurlijk streekproduct dat je enkel vers kan eten. Hun fragiele smaak is fris en aards, enigszins vergelijkbaar met truffel. De frêle seizoensdelicatesse is niet alleen heel lekker maar ook zeldzaam en delicaat. Bovendien verkoopt de REO Veiling sinds 2013 haar Fine Fleur hopscheuten met de Europese BGA-erkenning van streekproduct. Poperingse hopscheuten zijn het allereerste product in West-Vlaanderen die deze strenge Europese erkenning behaalden, mede door toedoen van de REO Veiling. Het label van Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) is een Europese erkenning voor exclusieve kwaliteitsproducten, met een grote herkenbaarheid en op een authentieke manier geteeld. Het kwaliteitslabel Fine Fleur sluit naadloos aan bij deze Europese BGA-erkenning aangezien het huismerk van de REO Veiling dezelfde waarden hoog in het vaandel draagt. Voor deze redenen zijn Fine Fleur hopscheuten een vast ingrediënt in de topmenu’s voor fijnproevers.”

Drie schaaltjes

Het sociaal project De Hoeve van De Lovie vzw, een sociale organisatie die ondersteuning biedt aan personen met een beperking in de Westhoek, is sinds jaar en dag een vaste leverancier van de eerste Fine Fleur hopscheuten. “We zouden dit jaar voor de 30ste keer op rij primeurhopscheuten op de REO Veiling afleveren. Maar we moesten helaas en met pijn in het hart noodgedwongen forfait geven”, zegt Brigitte Dewulf, stafmedewerker communicatie van De Lovie vzw. “Na de coronacrisis hebben we nu ook zwaar te lijden onder de hoge energiekosten. Om onze energiefactuur enigszins beheersbaar te houden, kunnen we deze winter een aantal locaties niet gebruiken, zoals de verwarmde serres waarin onze hopscheuten worden geteeld.”

De primeurhopscheuten van vandaag werden aangeleverd door Marc Vandevelde uit Reningelst, Bart Vanbeveren uit Proven en Tomas Boeraeve uit Poperinge. Ze zijn eveneens vaste leveranciers en zetten de verwarming wel aan. Elk leverde één schaaltje met 250 gr Fine Fleur primeurhopscheuten af. Nu de nationale primeurverkoop achter de rug is, wordt het ongeduldig wachten tot de tweede helft van januari 2023. Vanaf dan verloopt de aanvoer van Fine Fleur hopscheuten op de REO Veiling tegen een meer regelmatig tempo. Een normaal seizoen is van korte duur. “Tot half april”, legt REO-producent Tomas Boeraeve uit. “Fine Fleur hopscheuten zijn tevens exclusief omwille van hun beperkte beschikbaarheid in zowel tijd als volume, maar ook omwille van hun zeer arbeidsintensieve teeltwijze. Hopscheuten zijn de jonge ondergrondse uitlopers van de hopplanten en hoe meer scheuten aan een wortelblok, hoe fijner ze zijn en hoe meer smaak ze hebben. Elke hopscheut moet zeer zorgvuldig en voorzichtig met de hand worden geoogst. Dit is een heel tijdrovend en vermoeiend werk. Metéén wordt duidelijk waarom aan Fine Fleur hopscheuten een duur prijskaartje hangt.”

Sterrenrestaurants

Bij de nationale primeurverkoop van deze voormiddag haalde Groothandel Claessens uit Antwerpen het volledige aanbod van 750 gr Fine Fleur hopscheuten binnen. Bij de eerste druk werden twee schaaltjes van telkens 250 gr geveild tegen het nieuwe recordbedrag van € 400 voor 100 gr. Dit is € 73 meer in vergelijking met vorig jaar. “De oplopende veilingprijs onderlijnt niet alleen het exclusief karakter van Fine fleur hopscheuten, maar ook dat het authentieke product erg gegeerd is”, zegt Patrice Custers, verantwoordelijke aankoop van Groothandel Claessens. “De delicatesse verdient ook daarom een gastronomische bestemming. We doen de primeurhopscheuten cadeau aan twee goede klanten van ons. Ze komen op tafel in twee sterrenrestaurants: Zilte geleid door topchef Viki Geunes in het MAS te Antwerpen en Horseele geleid door topchef Danny Horseele in de Ghelamco Arena te Gent. Met de primeuraankoop onderlijnt Groothandel Claessens dat ze werkelijk alles in huis heeft voor haar horecaklanten. Door bovendien producten aan te bieden die onze horecaklanten toelaten zich te differentiëren, bevestigt Groothandel Claessens niet alleen hun trouwe leverancier maar ook hun vaste partner te zijn. Met de aankoop van de primeurhopscheuten toont Groothandel Claessens ten slotte bewust haar grote appreciatie voor authentieke streekproducten, met de focus op ultravers.”