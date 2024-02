Op maandag 5 februari zal er opnieuw een georganiseerd boerenprotest plaatsvinden op verschillende locaties in West-Vlaanderen. Zo zouden er acties zijn in Poperinge, Heuvelland, De Panne, Menen en Wervik.

Er zullen verschillende filterblokkades op de grensovergangen met Frankrijk worden opgericht. Zo komt er een blokkade in Adinkerke op de E40, aan Callicanes in Poperinge en op de E17 aan de LAR in Rekkem.

Het einde van de manifestatie is voorzien tegen maandagavond. (TP)