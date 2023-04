Nergens zoveel hoevewinkels als bij ons: 73 nieuwe sinds corona

De coronapandemie betekende een echte boost voor de West-Vlaamse hoevewinkels. Nooit eerder werden er zoveel aanvragen ingediend om een nieuwe hoevewinkel op te starten dan de afgelopen twee jaar. Zo kwamen er maar liefst 73 nieuwe verkooppunten bij waar je lokaal geproduceerde producten kunt vinden. “Het is positief voor de landbouwers, de consument én het klimaat”, aldus Vlaams parlementslid Brecht Warnez, die hierover vragen stelde aan minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V)

Op heden telt onze provincie minstens 205 geregistreerde hoevewinkels. In realiteit zijn het er sowieso nog meer, want dit zijn enkel de initiatieven die zich hebben aangemeld op de website Rechtvanbijdeboer.be. Dat aantal is spectaculair gestegen sinds de pandemie, er kwamen maar liefst 73 hoevewinkels bij op twee jaar tijd.

Nergens zoveel

De Vlaamse overheid biedt via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) investeringssteun aan landbouwers om zo’n verkooppunt te kunnen opstarten. “Hoevewinkels zijn een extra inkomstenbron voor onze landbouwers, ze verkleinen de afstand tussen producent en consument en vallen onder de korte keten, waardoor het ook nog eens positief is voor het klimaat”, aldus parlementslid Brecht Warnez uit Wingene. Met deze boost kunnen we stellen dat er nergens zoveel hoevewinkels zijn als bij ons: in Oost-Vlaanderen zijn het er 187, in Vlaams-Brabant 124, in Antwerpen 128 en onderaan de ranking staat Limburg met 94 hoevewinkels.

1 miljoen euro

In totaal werd er bijna 1 miljoen euro financiële opstartsteun uitgedeeld voor die 73 winkels. West-Vlaanderen krijgt daarmee trouwens maar liefst een derde van het budget van de Vlaamse overheid, geen enkele andere provincie diende zoveel aanvragen in als wij. In 2021 ging het over 44 projecten, in 2022 waren dat er 29. Opvallend is dat er geen enkele West-Vlaamse aanvraag werd geweigerd.

“We hopen dat deze trend zich zal voortzetten en dat consumenten zullen blijven kiezen voor gezonde en duurzame producten van eigen bodem”

“Hiermee wil minister Brouns een steun geven aan de sterke agrarische sector en eveneens het toenemende belang van lokale producten en duurzame landbouwpraktijken in deze regio ondersteunen”, verduidelijkt Brecht Warnez. “Deze cijfers tonen aan dat de Vlaamse overheid inzet op duurzame landbouw en lokale voedselproductie, en dat steeds meer landbouwers hierin een kans zien om hun bedrijf te diversifiëren en te versterken. We hopen dat deze trend zich zal voortzetten en dat consumenten zullen blijven kiezen voor gezonde en duurzame producten van eigen bodem.”