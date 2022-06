Natuurpunt Tielt wél blij met stikstofakkoord: “We verliezen aan biodiversiteit door stikstofuitstoot van industriële veeteelt”

Het Stikstofakkoord blijft de gemoederen beroeren. Nadat de landbouwsector al meermaals zijn ongenoegen liet blijken over wat op tafel ligt, roert nu ook Natuurpunt De Torenvalk zich. In tegenstelling tot de boeren spreken zij zich niet uit tégen, maar wel voor het stikstofakkoord.

“Onze natuur kreunt momenteel onder de stikstofuitstoot. We verliezen aan biodiversiteit, brandnetels en bramen zijn de dominante ondergroei in onze bossen en bloemrijke graslanden zijn overwoekerd door stikstofminnende brassen”, schetst Natuurpunt De Torenvalk de problemen.

Schuld van industriële veeteelt

De natuurorganisatie wijst daarbij vooral naar de industriële veeteelt als grote boosdoener. “Die is immers goed voor zo’n 79 procent van de totale stikstofdepositie. Mega varkens- en kippenstallen rezen de afgelopen twintig jaar als paddenstoelen uit de grond in onze streek.”

“In ons werkingsgebied – regio Tielt – bedraagt de varkensstapel 865.000 stuks, wat goed is voor bijna 20 procent van het Vlaamse totaal. Voor pluimvee spreken we dan weer van ruim 13 procent van de Vlaamse stapel. Hallucinante cijfers.”

Stap in de juiste richting

Volgens hen is het stikstofakkoord dan ook een stap in de juiste richting. “Is het akkoord perfect? Uiteraard niet. Maar het biedt wel de eerste stap tot een oplossing voor de jarenlange hardnekkige milieuproblematiek.”

“Voor getroffen landbouwers komen er ook flankerende maatregelen en er wordt fors geïnvesteerd in natuurherstel. En dat is maar goed ook, want noch de landbouw, noch de natuur mag aan haar lot overgelaten worden. Heel veel lokale biodiversiteit is er immers juist dankzij de landbouw.”

