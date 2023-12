Nat najaar teistert groentesector: kwart minder opbrengst voor sommige gewassen

De West-Vlaamse groentesector kreunt onder de aanhoudende regen van de voorbije weken en maanden. “Boeren kunnen gewoon niet oogsten op half verzopen percelen. Ik heb het in mijn 40-jarige carrière nog nooit zo erg meegemaakt”, zegt het hoofd van de landbouwdienst bij diepvriesgroentenbedrijf Ardo.

Nogal wat handelaars en verwerkers van groenten in West-Vlaanderen houden de lippen stijf op elkaar, wanneer we informeren naar de stand van zaken in de groentesector. Slecht nieuws is namelijk geen goede reclame. Maar het bedrijf Calsa uit Ardooie windt er geen doekjes om. “Het gaat moeilijk”, geeft woordvoerder Jeroen Buyck toe. “Na wekenlange regen volgt er nu lichte vorst. Dat wordt problematisch voor kool en wortelen. Prei kan normaal tegen een stootje, maar hoe langer de regen aanhoudt, hoe slechter het wordt. De eerste oogsten vielen nog wel mee. Dat groenten schaarser en duurder worden, is niet zo erg, want vorig jaar waren de groenten véél te goedkoop. Nu wordt het zware werk van de boeren toch een beetje vergoed. Veel machines raken echter defect in de zware grond. De aanvoer hapert. Vooral de diepvriesbedrijven voelen dat enorm.”

Droogte tot schimmels

De Federatie van de Belgische groenteverwerking en handel in industriegroenten (Vegebe) vangt dramatische signalen op uit de sector. “We maken een ontzettend moeilijk 2023 mee”, bevestigt algemeen secretaris Noémi Van Bogaert. “Het jaar startte al nat en moeilijk met het later inzaaien van gewassen, mei en juni werden geteisterd door droogte, we beleefden daarna wel een goede zomer, meteen gevolgd door zes weken regen. Dat is slecht voor prei, witte kool, wortelen, knolselder en spruitjes. Langdurige natte grond kan schimmel en ziektes veroorzaken.”

“Voor sommige gewassen zoals spruitjes is er een kwart minder opbrengst”, weet Van Bogaert. “Ik verneem dat sommige bedrijven eind november tijdelijke werkloosheid hebben ingevoerd. Normaal kun je 28 ton ophalen op 1 hectare, vandaag ligt dat gemiddeld tussen de 18 en 22 ton. Nog steeds is een derde van de gewassen niet geoogst, wat zorgelijk is. Een paar droge weken kunnen veel goedmaken, maar vooralsnog zit dat er niet in. We kijken een beetje bang naar januari. Het is nog te vroeg om de juiste prijssetting in te schatten, maar ik denk dat de prijzen van groenten eerder zullen stijgen dan dalen.”

Duurdere groenten

Elke dag gaat er zo’n 650 ton groenten naar de Reo-veiling in Roeselare, waar zo’n duizend producenten leveren aan grootdistributie, exporteurs en groothandelaars. Algemeen directeur Filip Vanaken is bezorgd over de komende weken. “Ik stel vast dat er minder witloof, witte kool en wortelen worden aangevoerd. Dat vertaalt zich meteen in de prijzen. Witloof kostte vorig jaar 1,20 euro per kilogram, vandaag is dat al 2,02 euro. De prei stijgt van 55 cent naar 71 cent.”

Het bedrijf Ardo uit Ardooie levert vriesverse groenten aan meer dan 100 landen. “We kampen met een streng verstoorde aanvoer”, bevestigt Jan Hanssens, hoofd van de landbouwdienst. “In mijn 40-jarige carrière heb ik zo’n slecht weer nog nooit meegemaakt. We draaien op halve capaciteit. Hoe meer westwaarts in de provincie, hoe meer drama’s we noteren. Boeren kunnen gewoon niet oogsten op half verzopen percelen.” (Georges Gielen)