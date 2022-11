Na boerenkerkhoven begint Vlaamse kruistocht op Facebook: “Wij keren dit Vlaams landbouwbeleid de rug toe!”

“Dit is nog maar het begin”, waarschuwde de anonieme groep boeren een paar weken geleden toen ze kerkhoven aanlegden langs belangrijke invalswegen bij Ieper, Poperinge en Heuvelland. De ‘boerenkerkhoven’ met kruisen, stroppen en bordjes met MAP7 zijn een luguber statement tegen het gelekte mestactieplan. Nu proberen de boeren uit de Westhoek tractie te krijgen in de rest van Vlaanderen via Facebook met beelden van rouwende landbouwgezinnen.

De boeren maakten deze week een Facebookpagina aan met de naam Boerenhart Vlaanderen “voor iedereen met een hart voor de plaatselijke boeren”. Ze delen er een zelfgemaakt filmpje met beelden van landbouwgezinnen, die rouwen aan kruisjes op hun boerderijen. Telkens met de rug naar de camera.

De kruisjescompilatie begint met de boodschap: “Met hart en ziel voor onze stiel! Wij keren dit Vlaams landbouwbeleid de rug toe!” Het filmpje is al meer dan honderd keer gedeeld en eindigt onheilspellend: “Zonder boeren in dit land geen boodschappen in de mand.”

Voedselcrisis

De boeren vrezen een voedselcrisis door de oorlog in Oekraïne en het landbouwbeleid. De initiatiefnemers hullen zich nog in de anonimiteit “om te tonen dat dit initiatief komt van alle boeren, over vakbondsgrenzen heen”. Het protest groeide uit een Whatsappgroep van jonge boeren, die “niet willen stoppen in de komende tien jaar”.

De groep kondigt de komende weken nog meer acties aan. “Als we niet gehoord worden, volgt een kruistocht”, waarschuwde een van hen. “Dit is niet een zoveelste actie zoals in de voorbije jaren. Alles hangt af van het onderhandelingsproces rond MAP7, het stikstofakkoord en vele andere heikele landbouwdossiers. We willen mee met de tijd, maar moeten een kans krijgen. Duurzaam lokaal voedsel is steeds te verkiezen boven import, dat leert deze energiecrisis.” (TP)