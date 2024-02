Moorsleeds schepen Geert Vanthuyne blokkeert met boze boeren kluifrotonde in Rekkem: “We verzuipen in regels”

Ook maandag wordt er op verschillende plaatsen in het land actie gevoerd door boze landbouwers. Rond 9 uur vatten een twintigtal boeren post om de Rekkems kluifrotonde, dit al voor de derde keer. De hinder bleef echter erg beperkt. “We willen niemand pesten, we willen gewoon onze stem laten horen.”

Een volledig afgesloten kluifrotonde, een gemoedelijke sfeer onder de actievoerders en de politie die een oogje in het zeil houdt. Het is voor heel wat weggebruikers een ondertussen gekend zicht geworden. Dit keer waren het leden van het Algemeen Boerensyndicaat die de actie op poten hadden gezet.

Verzuipen in regels

Opmerkelijke aanwezige onder de actievoerders was Geert Vanthuyne. Zelf actief als landbouwer is de man vooral bekend vanwege zijn functie als schepen in Moorslede. “We kunnen niet langer zwijgen”, klonk het vanop de barricades. “We verzuipen in een chaos van regels, waardoor het minder en minder werkbaar wordt. Men schuift graag de schuld in de schoenen van de boer, maar men vergeet dat 35% van de actieve bevolking rechtstreeks of onrechtstreeks leeft van de landbouw. Van brouwerijen tot smederijen en van slachthuizen tot boekhouders? Allen leveren ze goederen of diensten in een landbouwbedrijf. Als diezelfde bedrijven ophouden met te bestaan, hoe gaan ze al die jobs dan nog redden?”

Weinig hinder

De actie werd vorige week al aangekondigd, waardoor de politie goed was voorbereid. Ter hoogte van de LAR werd de Geallieerdenlaan afgesloten en werd het verkeer via het centrum afgeleid. Ter hoogte van Moeskroen werd de oprit naar de Geallieerdenlaan ter hoogte van de Aalbeeksesteenweg dan weer afgesloten. Wie vanuit Kortrijk kwam en de E17 wilde verlaten, werd verplicht richting Rekkem gestuurd. Van verkeershinder was amper sprake. De actievoerders gaven te kennen rond 16 uur de kluifrotonde te willen verlaten.