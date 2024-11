Mooiste hoeves in de prijzen

De Landelijke Raad Jabbeke reikte reeds voor de 29ste keer een prijs uit voor de mooiste hoeve. Na een eetfestijn in zaal Sarkoheem werden de winnaars bekendgemaakt. In navolging van Annie Dhoedt, die van meet af aan betrokken was bij deze vereniging, neemt schepen Claudia Coudeville de rol van verantwoordelijke op. “Ik ben ook al 24 jaar betrokken bij dit evenement”, zegt de schepen. “Het is een mooi treffen voor de landbouwers uit Jabbeke. We hadden 23 deelnemers en hun erf werd bezocht door twee professionele keurders. De derde plaats was voor bloemenkwekerij Meuleman, aardbeienkweker Matika strandde op de tweede plaats. En Davy en Chaelle Spriet van het Snellegemse Vlees & Zo kwamen als primus uit de bus.” (PA/foto PA)