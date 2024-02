Mooi gebaar: bakker Kristof (53) deelt honderden gebakjes en pistolets uit aan gestrande truckers in Zeebrugge

Mooi gebaar van Kristof Van Haecke (53) en zijn zoon uit Knokke-Heist. De uitbater van Bakkerij Philippe in Westkapelle deelde een volle bestelwagen met lekkers uit aan de chauffeurs die door de blokkades van de Zeebrugse haven al uren in hun cabine zaten.

Kristof kwam in 2021 nog in het nieuws toen zijn Knocks Polderbrood officieel erkend werd als West-Vlaams streekproduct. Het is het resultaat van een Knokke-Heists korte ketenverhaal van akker tot bakker. Het brood is immers gemaakt met tarwe uit de Zwinpolders, op amper 5 kilometer van de bakkerij die hij sinds juli 1999 uitbaat in de Dorpsstraat in Westkapelle.

Honderden pistolets

En nu toonden Kristof, zijn zoon en enkele vrijwilligers zich van zijn beste kant. De bakker heeft alle begrip voor de acties van de boze landbouwers, maar denkt ook aan de truckchauffeurs. In die mate zelfs dat hij zowel donderdagavond als vrijdagavond honderden gebakjes en pistolets uitdeelde. “Een klein gebaar, maar de dankbaarheid was groot”, klinkt het bij de bakker. (MM)