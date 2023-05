Moeninckhof sluit Week van de Korte Keten af met verloting e-bike

De Week van de Korte Keten zit erop en in ‘t Moeninckhof in Kanegem werd dat afgesloten met de verloting van een elektrische fiets. Kevin Maenhout, bekend uit Boer zkt Vrouw, kwam langs om de winnaar te trekken.

Zes weken lang konden de klanten stempeltjes sparen bij de deelnemende standhouders. Het gaat om Keurslagerij Claeys-Eggermont, Carlito, Bakkerij Gozin, Groenten en fruit van de Krulstaarthoeve en bintjes van boer Baziel. Al die streekproducenten zijn elke vrijdag tussen 16 en 18.30 uur te vinden in de schuur van ‘t Moeninckhof. De boerderijmarkt slaat aan, want sinds de opstart in oktober vonden al ruim driehonderd klanten hun weg naar de Nagelstraat 26.

Elke week komen er zowat tachtig klanten langs. “Onze lente-actie is een manier om hen te bedanken voor de trouw”, aldus bezieler Baziel De Zutter. Boer Kevin, wiens ouders de Krulstaarthoeve in Damme runnen, kreeg de eer om het winnende spaarkaartje te trekken. Fabienne Warniers wordt de nieuwe eigenaar van een e-bike van Batavus, van fietsenhandel Sovélo in Aarsele.