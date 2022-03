Minister Zuhal Demir (N-VA) op bezoek bij landbouwers in Langemark: “Ik probeer de problemen aan te pakken”

Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van omgeving, ging bij het landbouwbedrijf van Joerie Demonie op de koffie. De oudere boeren lusten het stikstofakkoord niet. De jongeren eisen toekomst.

Lokaal N-VA-voorzitter Joerie Demonie (40) en Sabine Joye baatten een gemengd landbouwbedrijf uit in de Haezeweidestraat in het uiterste puntje van Langemark, richting Zonnebeke. “Ik heb drie varkensstallen. Tegen 2030 zou ik twee stallen moeten stopzetten of herbouwen. Luchtwasserij is heel kostelijk.”

“De opbrengstprijzen van de varkens zijn nu wel wat gestegen, maar de kosten zoals voor voeders swingen de pan uit. Het is de combinatie van de gevolgen van het arrest en de extra kosten die moeilijk liggen.”

De impactscore van zijn bedrijf bedraagt 0,3% en volgens de minister komt hij dan niet in aanmerking om te stoppen.

Boos op de verkeerde

De toename van de stikstof is er gekomen vanaf 2014.”Ik begrijp ook dat jullie boos zijn. Maar de vraag is op wie ze boos moeten zijn? Ik probeer de problemen aan te pakken. We zaten met dat stikstofarrest. Het risico om naar een vergunningsstop te gaan was groot en dan konden we niets meer doen in Vlaanderen,” legt minister Zuhal Demir uit.

Niemand van de aanwezigen onderneemt in een rode zone. Eén iemand valt onder de oranje. Voor de varkenssector is een speciaal subsidieregime uitgewerkt. De totale subsidiepot bedraagt 3,6 miljard euro voor de periode tot 2030 om een flankerend beleid te ondersteunen. Het traject loopt verder tot 2045.

Minister zegt neen

Om de onrust te kanaliseren had burgemeester Dominique Cool een aantal landbouwers in contact gebracht met een ontspannen minister Zuhal Demir. Cool zei dat de landbouwers het stikstofarrest aanvoelen als zeer onfair. Stefaan Detavernier haakte daarop in en vroeg aan de burgemeester wat de toekomst is voor de jonge boer in Langemark-Poelkapelle?

“Er is geen rechtszekerheid. Het is hier ook niet te doen. Alle adviezen zijn tot in de Provincie gunstig bij een vergunningsaanvraag, maar bij de minister wordt het neen.” “Ik geloof niet in confrontaties. We moeten wilde verhalen tegengaan”, reageerde de burgemeester.

Eén daarvan was dat in de omgeving van het Houthulstbos (richting Madonna) ook beperkingen zou opgelegd krijgen. Dat werd tegengesproken door een andere aanwezige omdat die zone niet behoord tot de habitatrichtlijn. “Wel bijvoorbeeld in Elverdinge.”

“Er is een fout gemaakt door de overheid. Er zijn teveel vergunningen toegekend. Als alle maatregelen goed uitgevoerd worden, komt er na 2025 wat perspectief om te groeien”, herhaalde de minister.

Jongeren willen innoveren

Franklin Kinget vroeg of het niet mogelijk was om eventueel een kleinere uitkoopregeling te voorzien voor stoppende stallen waar een functiewijziging zou mogelijk zijn zoals voor opwekking van zonne-energie of hoevetoerisme. De minister vond dat een goed idee, net zoals de vraag van jonge boeren om stikstof te kunnen exporteren.

“Ik wil wel 100.000 euro investeren in luchtwassers maar dan zou ik graag beschikken over een wettelijk innovatief kader. Nu mogen we geen mest exporteren.” “We hebben een grensprobleem, geen mestprobleem”, springt een collega bij.

Ook over de landschapsparken kwamen aan bod en straks wordt een nieuw mestactieplan uitgewerkt. N-VA voorziet in de komende dagen een webinar over het stikstofbeleid met specialisten.

(pco)