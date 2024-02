Minister Crevits wil landbouwgrond betaalbaar houden

Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) begrijpt de vraag van de boeren om landbouwgrond betaalbaar te houden. “Het is belangrijk dat we bekijken wat we op korte termijn kunnen doen”, zei ze in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Crevits ziet de strijd om grond als een van de grote problemen van de landbouwers. “Het is iets waar ik vaak over wordt aangesproken. Boeren moeten nog de kans krijgen om grond die te koop komt, te kopen.”

Ze legde uit dat bij grote infrastructuurwerken als compensatiegrond voor bebossing ook wordt gekeken naar landbouwgrond. “Ook minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft daarbij een grote verantwoordelijkheid”, aldus Crevits.

Crevits wil de boeren kunnen geruststellen. “Het is van belang dat onze boeren de kans krijgen om grond te kopen als er vrijkomt en dat het landbouwareaal gevrijwaard blijft voor de activiteit waarvoor het bestemd is.”