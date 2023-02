Milieuvereniging CADEC in het verweer tegen vergunningsaanvraag van varkenskweker Taillieu

Een bijzondere milieuvergunningsaanvraag beroert de gemoederen in de grensgemeente. De firma Taillieu, een varkenskweker uit Heuvelland, wil in Waasten haar activiteiten gevoelig gaan uitbreiden. Milieuvereniging CADEC gaat in het verweer.

De betrokken firma heeft reeds vestigingen in Komen-Waasten, waarbij respectievelijk 4228 varkens en 1080 varkens worden gekweekt. Op de fel besproken site, gelegen langs de Bondgenotenweg, worden de 4228 varkens gekweekt. Met de nieuwe aanvraag wil de firma Taillieu haar volledige activiteiten op het grondgebied gaan centraliseren.

“Het is het argument waarmee de firma schermt in de aanvraag”, klinkt het bij de CADEC. De verenging, bestaande uit buurtbewoners, waakt al jaar en dag over het landelijke en ecologische karakter van de gemeente. “Toch mogen we niet blind zijn dat dit voor een niet te verwaarlozen uitbreiding van de site in de Bondgenotenweg zal zorgen. Het zal het landschap volledig hertekenen. Daarnaast ligt de site in de nabijheid van een hoppeboerderij met naam en faam. De komst van de extra varkens zal extra geurhinder met zich meebrengen, die een impact zal kennen op de kwaliteit van de hoppe. In ons verweer verwijzen we graag ook naar de verschillende engagementen die er in het verleden zijn aangegaan, om het industriële karakter van de varkenskwekerij een halt toe te roepen. Mocht deze vergunning worden toegekend, dan gaat dat rechtstreeks in tegen de beloftes die onze beleidsmakers in het verleden hebben gemaakt.

Het dossier rond deze aanvraag is nog tot en met 12 februari te raadplegen bij de milieudienst van de gemeente.