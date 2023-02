Meer boeren dan ooit naar de psycholoog: aantal hulpvragen in twee jaar tijd verdubbeld

Varkenshouder Christophe Decaigny: “Eens goed ventileren, het kan wonderen doen”

Christophe Decaigny (43) runt samen met zijn echtgenote Griet Brille (42) het Klein Gistelgoed in de Izegemse deelgemeente Emelgem, een gesloten varkensbedrijf met 180 zeugen en 1.000 vleesvarkens. “Vorig jaar mochten we de honderdste verjaardag van onze hoeve vieren. In 1922 is mijn overgrootvader Aloïs hier gestart, wij vormen al de vierde generatie.”

Al heeft die het de laatste jaren niet makkelijk. “Zeg maar gerust de laatste vijftien jaar. Sinds de bankencrisis van 2008 is de vertrouwde driejarencyclus van goeie en mindere jaren verdwenen. Nu beleven we meer dalen dan pieken.”

Stuurloos schip

En dat zorgt voor kopzorgen. In 2012 al riep het echtpaar, dat met Arne (14) en Lotte (12) twee kinderen op de hoeve ziet opgroeien, de hulp van Boeren op een Kruispunt in. “Toen worstelden we met financiële problemen, maar dankzij hen overwonnen we die.” In 2020 kregen Christophe en Griet een nieuwe klap te verwerken.

“Toen dienden we onze aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning tot 2035 in. De provincie keurde die goed, maar het kabinet van Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir (N-VA) ging in beroep. En we kregen ze dus niet. Sindsdien moeten we elk jaar een tijdelijke vergunning aanvragen, een onhoudbare situatie.”

“Zo is het onmogelijk om op lange termijn te plannen. Daar beginnen we niet meer aan. Eigenlijk is ons bedrijf al drie jaar een stuurloos schip. Het enige wat we kunnen doen, is het drijvend houden.”

Praten helpt

Het hele verhaal zorgde ook voor mentale repercussies, vooral bij Griet. “In juni 2021 hebben we opnieuw aan de alarmbel getrokken. Je kon mijn vrouw bij momenten samenvegen. Volledig te begrijpen, want ons levenswerk staat onder druk. Boeren op een Kruispunt kon haar gepaste psychologische hulp bieden en sindsdien gaat het weer een pak beter. We kunnen alles beter plaatsen, al hebben we nog lastige dagen.”

Christophe kan het collega-landbouwers met mentale problemen alleen maar aanraden om hulp te zoeken. “Praten hélpt. Krop je frustraties niet op, dat heeft geen enkele zin. Als landbouwer heb je sowieso al een eenzaam bestaan. We leven en werken op onze hoeve en zien niet zoveel mensen.”

“Alles eens kunnen ventileren, kan wonderen doen. Ik prijs me gelukkig dat ik drie keer per week op marktdagen onze waren zelf kan verkopen. Het contact met de klant doet me goed.”

Dat steeds meer landbouwers hulp zoeken, verbaast de varkenshouder niet. “De druk verhoogt elke dag, maar oplossingen zijn er niet. Wij hebben geen beroep, wij léven voor ons vak. 24/7.”

“Maar de overheid dreigt een pak mooie bedrijven kapot te maken. Terwijl de landbouw het fundament van onze maatschappij is. Zonder boeren geen toekomst.”