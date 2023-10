Mattias ontdekt courgette in de vorm van zwaan… “Maar ze zit al in de soep”

Op de biodynamische boerderij De Blauwe Spie in Noordschote werd een wel heel bijzondere courgette geoogst… eentje die veel gelijkenissen vertoont met een zwaan.

Met Halloween voor de deur is het traditioneel de tijd van de pompoenen. Die zie je nu overal. Af en toe haalt zo’n oranje vrucht wel eens onze site omwille van zijn gewicht of grootte. Maar ook courgettes kunnen vreemde vormen aannemen. Zo oogstten ze bij de biodynamische boerderij De Blauwe Spie in Noordschote onlangs eentje die verdacht veel op een zwaan gelijkt, weliswaar een geelgroene met een groenzwarte snavel in plaats van een oranje.

Buitenbeentje

“Wij hebben een heel divers aanbod”, zegt Mattias Plaetevoet van De Blauwe Spie. “Naast groene courgettes, telen we ook gele en witte in allerlei formaten. Daar zit soms wel eens een misvormd exemplaar tussen. Zo’n buitenbeentje maakt het extra geestig tijdens het oogsten. We proberen er altijd iets moois in te zien. Niet alles moet uniform en gelijk zijn.”

Wie het natuurwonder nog wil zien, heeft helaas pech. De courgettezwaan kreeg ondanks zijn speciale vorm geen voorkeursbehandeling en belandde in de soep. “Die was heel lekker”, lacht Mattias.