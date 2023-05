Maldegem promoot met nieuw project de korte keten: “Land- en tuinbouwers op die manier ondersteunen”

Om de Maldegemse land- en tuinbouwers die hun producten rechtstreeks aan de consument verkopen te ondersteunen, hebben de schepenen Annelies Lammertyn (CD&V – toerisme), Nicole Maenhout (N-VA – lokale economie) en Valerie Taeldeman (CD&V – landbouw) met de steun van de provincie een project uitgewerkt. Dat project moet er voor zorgen dat de Maldegemse bedrijven, die de stap naar de korte keten hebben gezet, beter bekend geraken bij de bevolking en de toeristen.

Door de crisissen die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt, zijn er steeds meer landbouwers en vervaardigers van natuurproducten die rechtstreeks aan de verbruiker verkopen. Steeds meer mensen vinden hun weg naar de hoevewinkels. Ook in Maldegem is het aantal mensen dat hoeveproducten rechtstreeks aan de consument verkoopt, gestegen.

Het gemeentebestuur heeft een project uitgewerkt om de mensen die de stap gezet hebben naar het aanbieden van hoeveproducten in de korte keten te ondersteunen. Maldegem heeft voor de realisatie van dit project een subsidie van 5.000 euro gekregen van de provincie Oost-Vlaanderen.

Registreren

“Om de land- en tuinbouwbedrijven die de stap naar de korte keten hebben ingeslagen te kunnen ondersteunen, moeten zij eerst bij de gemeente bekend zijn. Daarom roepen wij die land- en tuinbouwers op om zich bij de gemeente te registreren. Voor iedereen die zicht registreert, zal een banner worden gemaakt die de bedrijven bij hun zaak kunnen plaatsen. Ook op de website van de gemeente zal er een pagina gemaakt worden waarop alle mensen die hun producten in de korte keten aanbieden een plaats krijgen. Om ook de horeca en de logiesverstrekkers de weg naar de korte keten te wijzen, zullen wij die twee sectoren in contact brengen met de Maldegemse bedrijven die actief zijn in de korte keten”, klonk het bij de drie schepenen die hopen dat hun project over enkele maanden op volle toeren draait. (LV)