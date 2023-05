MaBerry krijgt erkenning 100% West-Vlaams en is nieuwe hoeveproducent: “Onze streek en onze eigen producten krijgen erkenning”

Twaalf nieuwe producten krijgen de erkenning van 100% West-Vlaams streekproduct. Ook drie hoeveproducenten en drie nieuwe streekproducenten mogen zich voortaan 100% West-Vlaams producent noemen. Zo ook Johnny en Regine die zich op hun hoeve MaBerry in Oostvleteren specialiseren in de teelt van frambozen, bramen, rode en blauwe bessen.

In totaal zijn er nu reeds 602 erkende streekproducten en 426 producenten en verkooppunten die het label kregen. Twaalf nieuwe streekproducten kregen de erkenning. Het aanbod van ‘100% West-Vlaams’ breidt uit binnen vier categorieën namelijk brood & gebak, wijn, bier en vis en schaaldieren. De erkende producten hebben stuk voor stuk een band met de streek en worden ambachtelijk geproduceerd in West-Vlaanderen.

Eigen sappen

Drie nieuwe streekproducenten mogen zich voortaan 100% West-Vlaams producent noemen. Daarnaast zijn er ook drie nieuwe hoeveproducenten waaronder Johnny Van Lerberghe (57) en Regine Mahieu (52). Ze specialiseren zich op hun hoeve MaBerry in Oostvleteren in de teelt van frambozen, bramen, rode en blauwe bessen. “Daarnaast kweken we ook courgette, sluitkolen, rabarber… In de winter kweken we oesterzwammen, iets dat je niet in de streek kan vinden. De honing die we verkopen, komt van de bijen die hier rondvliegen om de bloemen van onze struiken te bevruchten”, legt Regine uit.

“We gaan voor streek- en seizoensgebonden producten. De bessen en frambozen zijn uitsluitend afkomstig van onze eigen hoeve.” – Regine Mahieu van MaBerry

Al onze vruchten worden via de veiling aangevoerd in Fine Fleurs en bieden we ook aan voor thuisverkoop in onze automaten. We leveren ook aan de Buurderij Ieper, Kortrijk en Diksmuide. Ook bij Koket Poperinge en Koket Vleteren vind je onze producten terug. Alle producten die niet voldoen aan de normen, steken we in de vriezer. Daarna laten we dat persen tot onze eigen sappen. Deze zomer zullen onze sappen met eigen verpakking in de automaten te vinden zijn. Onze sappen hebben geen toevoegde suikers en zijn 100% natuurlijk.”

Seizoensgebonden producten

Samen met haar partner Johnny runt ze de hoeve MaBerry. De originele naam is afkomstig van Mahieu en de Engelse benaming voor bessen. “Vroeger hadden we hier tabak. We combineerden dat met het kweken van aardappelen voor de veiling. Na enkele jaren werd de tabak vervangen door groenten. Door gezondheidsreden werden de groenten uiteindelijk vervangen door zacht fruit. Een vijftal jaar geleden zijn we hier begonnen met de verkoop van onze producten.”

In de automatenshops vind je een mooi aanbod van vers kleinfruit, sappen en seizoensgroenten van eigen bedrijf of van collega-landbouwers. “De bessen en frambozen zijn uitsluitend afkomstig van onze eigen hoeve. We gaan voor streek- en seizoensgebonden producten”, zegt Regine. “Onze streek en onze eigen producten krijgen erkenning. Het betekent veel voor ons dat mensen weten dat onze producten 100% hier gekweekt worden.

Automaten

Onze automaten vind je langs de Woestenstraat 44 en Kruisboomstraat 7 in Oostvleteren. “Er staat ook een picknickbank waar je rustig kan genieten van je aankopen uit de automaat. Er komen veel fietsers over de vloer, maar ook heel wat mensen uit de streek of mensen uit bijvoorbeeld Brussel die op weg zijn naar hun tweede verblijf of vakantiehuis komen langs.”

‘100% West-Vlaams’ is een kwaliteitslabel waaraan men de echte hoeve- en streekproducten (h)erkent. Producten met het label 100% West-Vlaams zijn authentiek, ambachtelijk gemaakt, hebben een band met de streek en zijn van onberispelijke kwaliteit. De verschillende partners Provincie West-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, Inagro vzw en Unizo West-Vlaanderen werken actief mee aan het label en het concept. Zowel hoeve- als streekproducenten maken kans op het kwaliteitslabel.