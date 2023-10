Maak voortaan je eigen Montebergwijn in Heuvelland

Voortaan kan je in wijngoed Monteberg zelf wijn maken. Deze nieuwe en unieke beleving kwam mede tot stand dankzij de financiële en inhoudelijke ondersteuning van de provincie West-Vlaanderen.

Vader Jean-Pierre Six was er als eerste bij om in Heuvelland wijn te verbouwen. Nu is het aan zoon Ward Six om als eerste de bezoekers aan wijngoed Monteberg in Dranouter zelf wijn te laten maken.

Vinificatieruimte

Op wijngoed Monteberg verloopt een bezoek voortaan net iets anders dan op andere wijndomeinen. In de vinificatieruimte bijvoorbeeld wordt op grote schermen de werking getoond van de plukmachine. Wijnboer Ward maakte daarvoor op een bijzondere manier opnames van hoe de machine de druiven van de ranken schudt.

Nog in de vinificatieruimte werd een platform aangelegd zodat de bezoekers van bovenaf een mooi uitzicht krijgen op de cuverie, waar de vaten staan waarin de wijn bewaard wordt.

Zelf blenden

“Dan is het aan de bezoekers om hun eigen wijn te blenden. Zo veranderen de kenmerken van een wijn. Het vermengen zorgt ervoor dat bijzondere smaakkenmerken met elkaar in evenwicht worden gebracht.”

“Als wijnbouwer geef ik de aanzet en dan kunnen de bezoekers één of meerdere andere wijnen toevoegen en dit na verschillende proefrondes. Maatbekers en spuwemmers zijn beschikbaar. Terwijl de bezoekers aan de degustatieronde van de wijnen beginnen, maak ik hun blend klaar en krijgen ze de fles achteraf ook mee.”

Infoborden

Ook nieuw op het wijndomein zijn de infoborden op het terras. Op een aantal ervan wordt uitgelegd hoe wijn wordt gemaakt, op andere staat de historiek van het wijndomein.

“We geven de bezoekers ook wat leuke tips mee voor een bezoekje aan Dranouter, het dorp gelegen op wandelafstand van ons wijndomein. Zo laten we hen weten wie Petrus Plancius was en vertellen we het verhaal van de Klankmakerij in het Muziekcentrum gelegen.”

Algemene infoborden over Heuvelland, Ieper en Poperinge moeten de bezoekers ideeën opleveren voor een leuke daguitstap.