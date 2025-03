Louis (29) en Margaux (29) nemen Tuinen Dewulf over: “Voortbouwen op de basis”

Tuinen Dewulf viert dit jaar haar 80-jarig bestaan. En dat gaat gepaard met een overname. Geert Dewulf (61) en Christiane Lobeau (63) geven de fakkel door aan Louis De Ganck (29) en Margaux De Coninck (29). Het begin van een nieuw hoofdstuk voor zowel het jonge koppel als het familiebedrijf.

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 start Frans Dewulf, samen met broer Willy, een bescheiden tuinbedrijf in Boezinge. Doorheen de jaren blijft het bedrijf altijd in handen van een ‘Dewulf’. Maar 80 jaar na de opstart hangen Geert en Christiane de kap op de tuin en dragen ze de verantwoordelijkheid van het familiebedrijf over aan Louis en Margaux.

“We hebben heel veel meegemaakt in onze tijd bij Tuinen Dewulf. We hebben veel geïnvesteerd in nieuwe machines, nieuwe ruimtes, het herinrichten van de kantoren, het aanleggen van nieuwe containervelden, enzovoort. Maar Geert en ikzelf worden ook een dagje ouder”, vertelt Christiane. “Daarom was het tijd dat er iemand het roer overnam, want voor onze trouwe klanten en ons personeel wilden we niet stoppen met de zaak. Onze eigen kinderen hadden geen interesse om in de zaak te stappen, dus zo kwamen we uit bij Louis en Margaux. Het zijn jonge mensen en op een gegeven moment moet je toegeven aan verjonging en vernieuwing”, aldus Christiane.

Overname

Louis en Margaux zijn vastbesloten om Tuinen Dewulf een bloeiende toekomst te bieden. Margaux is marketeer van opleiding. “Maar de passie voor het groen is er door Louis wat ingeslopen”, zegt ze. Louis heeft al jaren ervaring in de sector. “Ik ben opgegroeid op een boomkwekerij in Watou, dus van jongs af aan ben ik omringd door bomen en planten. Sinds drie jaar werk ik fulltime in de kwekerij van mijn vader. Ons plan is om de kwekerijen samen te voegen, maar stap per stap.”

“Louis kwam op een avond thuis met het nieuws van een mogelijke overname van Tuinen Dewulf. Hij vertelde meteen dat hij verder wilde onderzoeken of dit haalbaar was”, vertelt Margaux. “Dan zijn er een aantal goede gesprekken geweest met de mensen die de overname begeleidden. Maar ook met Geert en Christiane klikte het meteen. Christiane is hier de warme moeder waarbij iedereen terechtkan. En Geert is de harde werker, die enorm veel wilskracht heeft.”

“Met Geert en Christiane klikte het meteen”

En dat zijn ook de waarden die Louis en Margaux willen uitstralen. “Ik stond er de eerste dagen echt van versteld hoe warm en familiaal dit bedrijf is. De mensen komen hier toe en voelen zich welkom. Ze slaan een praatje en vertellen over hun weekend. Dat vind ik top.”

Samen sterker

Wat zowel Geert, Christiane, Louis als Margaux als succesformule voor het bedrijf beschouwen is de liefdesrelatie. “Het feit dat Louis en Margaux een koppel vormen, zie ik als een sterkte”, zegt Christiane. “Je deelt meer met elkaar dan je bijvoorbeeld zou doen met een zakenpartner, en daardoor neem je veel sneller beslissingen. Dit zorgt ervoor dat je sneller vooruitgaat.” Margaux beaamt dit: “Dat klopt. ‘s Avonds, wanneer je thuiskomt, kun je nog over allerlei bedrijfsaangelegenheden praten. Ook in het weekend blijf je ermee bezig. Het bedrijf voelt als ons derde kind, en het brengt je nog dichter bij elkaar, omdat je samen vecht voor hetzelfde doel.”

Toekomst

Met de toekomst voor ogen hebben Louis en Margaux voorlopig geen plannen voor ingrijpende veranderingen aan het succesvolle tuinbedrijf. “De basis van het bedrijf is fantastisch. Dus grote veranderingen doorvoeren zou niet verstandig zijn”, vertelt Louis. “We gaan voortbouwen op het werk van Geert en Christiane. Ook voor ons personeel is dat de beste aanpak, omdat zij degene zijn die het werk uitvoeren bij de klanten. Zij vormen mee het gezicht van de firma. In de toekomst zullen we stap voor stap kijken welke aanpassingen mogelijk zijn, maar eerst moeten we vertrouwd geraken met de werkwijze van Tuinen Dewulf”, besluit de nieuwe zaakvoerder Louis.