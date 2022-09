Lies Sampers uit Zuidschote wil ‘Strafste Boerin van Vlaanderen’ worden: “Sector in de kijker stellen”

Zes Vlaamse landbouwsters strijden tien weken lang om de titel ‘Strafste Boerin van Vlaanderen’. De enige West-Vlaamse kandidate is Lies Sampers (40) uit Zuidschote, verpleegster in het Jan Yperman Ziekenhuis en actief op heel wat andere vlakken. “Via ‘De Strafste Boerin’ wil ik tonen waar de landbouw echt voor staat”, vertelt Lies.

Lies is afkomstig uit Zuidschote bij Ieper en is getrouwd met Wim Derycke. Ze is moeder van Noor (12), Lotte (10) en Tom (5) en heeft nog twee broers in Klerken en Geluveld. Ze woont op de ouderlijke hoeve van haar man Wim in de Brielenstraat in Vlamertinge, de vierde generatie (en in de toekomst misschien wel een vijfde).

“Ons bedrijf Torenhof is een gemengd bedrijf met melkveekoeien, maar voornamelijk vleesvee en akkerbouw waaronder tarwe, aardappelen, suikerbieten en maïs als voeder voor het vee”, vertelt Lies. “We ontvangen op Hoeve Torenhof ook groepen op het bedrijf omdat we de jongeren willen aantonen hoe alles in zijn werk gaat. Van zaaien en planten tot oogsten en van kalf tot koe. Ook hoe aardappelen tot frietjes of chips worden gemaakt en hoe suikerbieten worden verwerkt tot klontjes suiker. Hier ziet men ook hoe graan tot bloem wordt verwerkt om allerlei lekkers te maken. De bezoekers worden ook verwend met melk, chocomelk en cake. Ze mogen de kalfjes melk en korrels geven, gaan kijken naar de koeien in de wei en naar het veld.”

Bezige bij

Lies is ook een bezige bij naast het werk dat ze op de hoeve doet. “Ik werk halftijds als verpleegster in het ziekenhuis waar ik op de dienst orthopedie actief ben als gipsverpleegkundige”, vervolgt Lies. “Daarnaast ben ik lid van het oudercomité in De Vlam, waar onze drie kinderen schoollopen. Ik ben ook bestuurslid van Agra gewest Ieper en buurgemeenten. Ik ben lid van Ferm Vlamertinge, Ieper en Elverdinge, ondervoorzitter van de Landbouwraad Ieper en raadslid van de OCMW-raad Ieper.”

“Met mijn deelname aan De Strafste Boerin wil ik de kans grijpen om de sector bij het grote publiek kenbaar te maken en om meer begrip te vragen. Onze boerinnen verdienen ongelooflijk veel respect om het werk dat ze verzetten en dit perfect weten te combineren met hun huishouden. Ik zet ook graag de korte keten in de belangstelling, ben tegen zwerfvuil en draag zorg en welzijn hoog in het vaandel.”

Kijker kiest mee

Op PlattelandsTV loopt de zoektocht naar De Strafste Boerin. Tien weken lang tonen zes straffe landbouwsters hoe ze hun job op een landbouwbedrijf combineren met heel wat andere uitdagingen. Ook de kijker heeft inspraak in wie uiteindelijk de trofee zal winnen. Lies hoopt dat ze als enige West-Vlaamse boerin de steun van heel West-Vlaanderen en daarbuiten mag krijgen en dat iedereen massaal op haar stemt. Naast een trofee, ontvangt de Strafste Boerin ook een reischeque en kan ze één jaar gebruikmaken van een New Hollandtrekker.

Het programma is elke zondag te zien op PlattelandsTV en wordt dagelijks herhaald. Te zien op Proximus (kanaal 95), Telenet (kanaal 22) en Orange (kanaal 28).